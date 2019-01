“Yo no renuncio, esa es otra mentira, mi contrato se vence el 30 de noviembre, por eso me citaron, para ver qué va a pasar, pero no se me da respuesta. Simplemente me dicen que van a tener reunión de Junta Directiva el 19 de diciembre para ratificar la Junta y nunca me mencionaron absolutamente nada más. Nosotros (él y Eric) teníamos dos puestos, entrenador y otro como director de selecciones, a ese cargo es al que renunciamos nada más”, explicó Simmons.