"Está fatal. No tenemos disponibilidad más que en dos días, pese a que supuestamente es un gimnasio para baloncesto y los deportes de conjunto. No hay posibilidades de uso, normalmente se suspende y el Icoder manda una programación mensual que muchas veces no se respeta. Está en pésimo estado, los baños, por ejemplo, son deplorables y los tableros son de los 60'. Ahí no se puede hacer un evento internacional".