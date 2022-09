Dos ‘monstruos’ del deporte mundial intercambiaron camisetas

Dos reconocidas estrellas del deporte se encontraron en Belgrado, capital de Serbia, y aparte del apretón de manos que se dieron, tuvieron un intercambio de camisetas, fotos y posteo en redes.

TyC Sports de Argentina informó que Gabriel Omar Batistuta estuvo de recorrida en Belgrado y se encontró con el ex número 1 del mundo del tenis, Novak Djokovic, en la Academia que tiene el serbio en la capital de su país.

El exjugador Gabriel Batistuta y el tenista Novak Djokovic, muestran orgullosos la camisetas que intercambiaron.

Djokovic, quien no pudo participar del US Open por el impedimento de los Estados Unidos por no estar vacunado contra la Covid- 19, recibió en su Academia en Belgrado a uno de los máximos goleadores históricos de la Selección Argentina: Gabriel Omar Batistuta.

El encuentro dejó un intercambio de camisetas entre el exnúmero 1 del tenis, actualmente en la sétima colocación y el delantero de la Albiceleste. Djokovic le obsequió una de las camisetas históricas en su recorrido. con la que ganó Roland Garros, mientras que Batistuta le dio una de la Selección Argentina.

El goleador argentino posteó en un instagram el encuentro y escribió: “Gracias Nole por este encuentro en tu centro de entrenamiento de tenis, un momento divertido con muchas anécdotas y vivencias. Pronto nos volveremos a ver”.