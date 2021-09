David Patey arma la carroza del triunfo para Sheman Guity

Cortesía Ponderosa David Patey, el atleta Sherman Guity y su prima Irma Harris llevan a cabo una caravana de 12 días para que los ticos puedan conocer de cerca al medaliista de oro paralímpico.

El expresidente del Herediano y dueño de Ponderosa Adventure Park, David Patey, quedó emocionado al observar cómo Sheman Guity ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y más tarde se entonó el Himno Nacional en el Estadio Olímpico.

No obstante, de acuerdo con Patey, al no darle un reconocimiento económico a Guity y un contexto real por su hazaña, decidió montar su propia caravana y durante 12 días llevarlo por todo el país, para que la gente lo saludara y compartiera con el limonense.

Además, mediante el sistema sinpe móvil activó el número 6230-0509 para que las personas puedan depositar el dinero para abrir un fidecomiso para el atleta, con el fin de que pueda tener contenido para sus entrenamientos y posteriores viajes para competir, así como para sus estudios, el cual será coordinado por la atleta y su prima, Irma Harris.

Asímismo, el empresario aseguró que espera en los próximos días formalizar un patrocinio para el limonense, con el objetivo que pueda alcanzar sus metas deportivas.

¿Pero qué motivó a Patey para que organizar la caravana para Sherman e incluso costear la mayoría de los traslados, junto con algunos patrocinadores que se unieron a la iniciativa?

“Hay que entender un poco lo que significan las olimpiadas para la cultura gringa. Aquí en Costa Rica el fútbol es el deporte top, pero a los gringos casi no nos gusta el fútbol. Pero cuando un atleta gana una medalla y entonan el himno del país uno siente un orgullo increíble”, dijo Patey.

[ Sherman Guity: el atleta que perseveró, a pesar del dolor, por cumplir una promesa ]

“Cuando ganó el oro, así como la plata y el récord y conocí su historia me pregunté: ¿dónde estaba el reconocimiento?. Entonces pensé; tengo el autobús, el equipo y la comunicación en mi Facebook para dar a conocer dónde vamos a ir. Así nació la idea y aquí estamos”.

En un autobús de su empresa, que mandó a rotular, así como una camioneta pickup adaptada para que viaje Guity, junto a algunos empleados de confianza y asumiendo la mayoría de los gastos, Patey, Sherman y su familia iniciaron la travesía para que todos los ticos tuvieran la oportunidad de saludar al velocista caribeño.

“Si usted lo analiza desde desde un punto de vista de mercadeo, lo que estamos haciendo no es tan caro. Además los hoteles no nos están cobrando, algunas gasolineras nos están ayudando con el combustible. Yo no tengo ningún beneficio económico. Yo hice un presupuesto en el área de mercadeo de Ponderosa y el dinero que no gastemos se lo daré a Sherman”, explicó Patey.

El dirigente explicó que, por ejemplo, el entrenador Rodrigo Kenton los atendió en su hotel en Puerto Viejo y no le cobró. También habló con Guillermo Barceló quien les va a proporcionar los hoteles y la alimentación, así como Jorge Solano en el Hotel Suerre en Guápiles.

El estadounidense no quiso dar a conocer el costo total de la caravana, pero aseguró que como herramienta de mercadeo es muy válido para posicionar su empresa Ponderosa.

“Aquí debemos pensar qué es más importante, darle el reconocimiento que merece un campeón o solo el dinero. Yo siempre actúo con buena intención. Si lo viera desde el punto de vista de mercadeo puedo hacer hasta cinco cosas diferentes que son más efectivas para publicidad de Ponderosa, que andar en el autobús por todo el país”, agregó Patey.

“Lo que estamos haciendo no es inteligente desde el punto de vista empresarial, pero como ser humano, como persona, es lo más inteligente, porque todos los ticos lo van a poder conocer y van apreciar el logro deportivo que le dio a este país, porque él se se lo merece.”.

[ Sherman Guity tuvo recibimiento inolvidable al ser figura en Juegos Paralímpicos de Tokio ]

Aprovechar la oportunidad. Actualmente David Patey comenzó la gira en Limón, la cual transmite por su Facebook personal. Viaja en un autobús que adaptó como su oficina con todas las comodidades y desde el cual aseguró no descuidar sus negocios y simplemente está realizando teletrabajo.

“Lo que estamos haciendo es un arma de doble filo, porque yo no puedo hacer esta gira con todos los atletas y sé que en el futuro muchos me van a llamar. Por ejemplo en tenis de mesa ganamos oro en México en un campeonato regional y ellos merecen igual una gira, pero no podemos hacerla con todos”, aclaró Patey.

“Espero que la gente también entienda que no estamos dándole una lección al Gobierno, porque ellos tiene que dar dinero a los comités cantonales y otras entidades deportivas y en medio tienen los problemas de la pandemia del covid-19 que amarró las manos de todos, nos ha golpeado, pero sí estamos dando un ejemplo de que cuando se quiere colaborar se puede hacer de muchas maneras”.

El empresario tampoco negó que la caravana también posicionará aún más las redes sociales personales y las de su empresa y aunque insistió que esa no es su motivación, se trata de aprovechar las oportunidades.

“Soy más activo en mi Facebook desde hace un año y ha sido un éxito por mi forma de ser, por como trato a la gente, mi personalidad, las pachucadas que digo y mis ocurrencias. Siempre trato de ayudar a la gente eso es realmente lo que me mueve a mí”, manifestó Patey.

[ Sherman Guity tuvo aliados silenciosos en un camino lleno de dudas ]

“Algunos dirán ‘este mae hace esta gira por la popularidad’ y bueno digamos que sí, por lo menos lo estoy haciendo, aunque no es mi motivación porque yo puedo hacer más publicidad de otra manera, ya que esto (la gira) lleva un costo importante. Pero buena, ¡claro que se le saca el jugo a la vara! y hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan”.

La travesía

23 setiembre

Guápiles, Pital, Aguas Zarcas, Ciudad Quesada, La Fortuna.

24 setiembre

La Fortuna, Nuevo Arenal, Tilarán, Cañas, Bagaces.

25 de setiembre

Liberia, Filadelfia, Belén, Santa Cruz, Nicoya, Jicaral, Ferry Tambor,.

26 setiembre

Tambor, Ferry Puntarenas, Esparza, San Mateo, Orotina, Jacó, Parrita, Quepos.

27 setiembre

Manuel Antonio, Quepos, Dominical, Uvita, Palmar Norte, Río Claro, Golfito.

28 setiembre

Golfito, Depósito Libre de Golfito, Ciudad Neilly, San Vito, Buenos Aires, Pérez Zeledón, Turrialba.

29 de setiembre

Día de descanso

30 setiembre

Turrialba, Cartago (localidades por definir), San Ramón.

1 octubre.

San Ramón, Palmares, Alajuela.

2 octubre

Alajuela, Río Segundo, Heredia, UNA, San Rafael, San Isidro, Santo Domingo, Santo Pablo, Heredia.

3 de octubre

Heredia, San José (Se debe definir recorrido).