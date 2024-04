David ‘Medallita’ Jiménez no pudo contener las lágrimas al ser recibido como un héroe en Cartago

David ‘Medallita’ Jiménez no imaginaba lo que le esperaba en su llegada a su natal Cartago. El boxeador fue recibido como un héroe por cientos de niños, tras coronarse campeón mundial interino de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

David ‘Medallita’ Jiménez fue recibido con mucho cariño por cientos de niños, en la Municipalidad de Cartago. (Cristian Brenes)

A Jiménez le realizaron un homenaje en la Municipalidad de Cartago, donde lo esperaban muchos admiradores, en especial pequeños de escuelas de la provincia. Medallita es un amante de su provincia y al recibir tanto cariño, no pudo contener las lágrimas.

“Soy una persona de bien, humilde, que no le quita nada a nadie. Le he pedido mucho a Dios que estos títulos no me cambien y seguir siendo un hombre de bien”, comentó, mientras se le quebraba su voz.

Los niños no paraban de gritar: “Medallita, Medallita, Medallita, Medallita”. Esto emocionó aún más al pugilista.

Cientos de niños se emocionaron y no pararon de gritar el nombre de David ‘Medallita’ Jiménez, en el homenaje realizado en la Municipalidad de Cartago. (Cristian Brenes)

“Ver a todos estos niños acá me recuerdan mis tiempos en la escuela, cuando soñaba con ser alguien en la vida y triunfar. Este tilo no es solo mío, es para Cartago, es para Costa Rica y me siento muy contento de representar a mi país y a mi provincia. Soy un cartago humilde, que posiblemente no sea el más talentoso, pero me esfuerzo mucho y me sacrifico todos los días para esto que me apasiona”.

En un combate realizado en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, David cobró venganza de los insultos y burlas de Scrappy Ramírez, y le dio una lección de coraje y pundonor deportivo.

Jiménez ahora suma un palmarés de 16 combates ganados, de los cuales 11 fueron por nocaut y una derrota. Por su parte, Scrappy Ramírez sufrió su primera pérdida, luego de 13 triunfos consecutivos.