David ‘Medallita’ Jiménez explota en cólera ante insultos y burlas de su rival para pelea de este sábado

El boxeador David Medallita Jiménez no pudo contener su ira ante las burlas e insultos que le propinó el pugilista estadounidense John Scrappy Ramírez, con quien disputará este sábado el título mundial interino de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En el pesaje realizado este viernes en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, donde se llevará a cabo el combate, el ambiente no pudo estar más caliente, con desafíos, gritos y empujones entre ambos contendientes que estaban dispuestos a irse a los golpes.

Incluso los ánimos estuvieron caldeados, al punto que el exboxeador Óscar De La Hoya y promotor de Golden Boy Promotions tuvo que separar a ambos contrincantes, quienes cabeza con cabeza no dejaban de hablar y retarse mutuamente.

La pelea se transmitirá por la plataforma deportiva DAZN, (https://www.dazn.com/en-CR/home) la cual tiene un valor de $15 dólares, (₡7600 aproximadamente).

Por momentos, Medallita perdió la calma y al final del pesaje lo increpó y retó, mientras Scrappy Ramírez se burlaba en inglés y en español, lo que no le agradó para nada al pugilista cartaginés.

“El hecho de meterse con mi esposa, tirarle besos, quedarse enganchándola. Diciendo cosas de Costa Rica muy feas, hace que me hierva la sangre. Él sabe que tiene al frente a un peleador de alto calibre. Me dijo que mañana nos vamos a reventar el coco. Eso hace que me hierva la sangre y mañana créame que eso se verá reflejado en el ring”, comentó Medallita en una conversación con Lázaro Malvarez para Canal 7.

David ‘Medallita’ Jiménez asegura que la pelea es personal

El peleador nacional insistió en que desde la conferencia de prensa del jueves vienen los insultos y todo lo que dijo se pasó de tono.

“Es algo muy personal y la pelea estará totalmente encendida desde el primer round. Esto pasó a nivel personal y me tocará defender lo más preciado que es mi familia y la bandera de Costa Rica y todo esto que me ha costado”, manifestó Jiménez.

Medallita entiende que en el boxeo es normal que se monte un show de palabras y retos, pero confesó que en esta oportunidad el estadounidense se pasó de la raya y no puede permitirle los insultos.

“Él dice todo eso porque está nervioso. Quiere sacarme de mi concentración. Sé que desde Las Vegas, Nevada, le llegaron mensajes de la buena preparación que tuvimos allá, donde hicimos un excelente campamento y ese es el respeto que me tiene. Sabe que tiene un perro de pelea enfrente y más aún sabiendo que hirió mis sentimientos diciendo esas cosas después del pesaje”, dijo Jiménez.

David enfatizó que fue tal el atrevimiento que hasta con su equipo de trabajo se metió. Sin embargo, indicó que debe tomar el control de sus emociones y estar listo para la pelea.

“Vamos a bajar las pulsaciones y mañana será una gran noche. Sin duda vamos a voltear la página y en el ring, con los argumentos boxísticos que tengo, espero representar fielmente a todos los costarricenses y llevarme un nuevo título para Costa Rica”, sentenció Jiménez.

Medallita Jiménez llegará con un palmarés de 15 peleas ganadas, de ellas, 11 por nocaut y una derrota. Por su parte, Scrappy Ramírez contabiliza 13 triunfos, de ellos nueve por vía rápida y se mantiene invicto.