David “Medallita” Jiménez, el joven al que un par de guantes lo salvaron de la delincuencia

Su voz se quiebra al recordar las limitaciones que pasó siendo niño y las adversidades que superó en un barrio conflictivo. Sin embargo, su semblante cambia en segundos; su pecho se infla al verse como un campeón mundial y ejemplo para cientos de niños que corean “¡Medallita, Medallita, Medallita!”.

David "Medallita" Jiménez llora al ser recibido como un héroe en Cartago

David “Medallita” Jiménez lo logró: cumplió el sueño de regresar a su amado Cartago con los cinturones de campeón mundial interino de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Como él mismo expresó, no podía defraudar a su gente y volver con las manos vacías.

En medio de un recibimiento digno de un héroe en la Municipalidad de Cartago, con una gran cantidad de escolares emocionados por su ídolo, David visualizó por un momento sus humildes inicios en el deporte. Con lágrimas en los ojos, transmitió a sus fanáticos que de no haber sido por el apoyo de sus padres y la disciplina del boxeo, posiblemente habría caído en malos pasos.

Jiménez creció en la comunidad vulnerable de Manuel de Jesús Jiménez, en la Vieja Metrópoli. Las tentaciones para alejarlo del boxeo fueron muchas, especialmente al inicio, cuando carecía de guantes, tenis y ropa para entrenar. Sin embargo, logró escapar de la realidad que muchos de sus vecinos enfrentaron.

David "Medallita" Jiménez fue recibido como un héroe en la Municipalidad de Cartago. El alcalde, Mario Redondo y cientos de niños le realizaron un homenaje al boxeador. (Marvin Caravaca)

En la actualidad, se siente realizado con sus logros y, sobre todo, con un presente promisorio tras vencer a John Scrappy Ramírez, en Nueva York, alcanzando un récord de 16 combates ganados (11 por nocaut) y una derrota. Aun así, recalca que su mayor victoria es ser un ejemplo para los más pequeños y evitar que sigan malos pasos.

“El boxeo me salvó al 100%. Este deporte es un vehículo para mantenernos alejados de las drogas y de todo lo que está afectando tanto a la sociedad. Esto me mantiene ocupado y enfocado, ya que me levanto a las 5 a. m. para correr y luego me dirijo al gimnasio. Si no fuera por el boxeo, estaría pensando en otras cosas”.

Además, añadió: “He dedicado mi vida al boxeo, me enamoré de este deporte desde el primer día y no hay nada más satisfactorio para mí que ser una persona de bien, con muchos valores y culta. Siempre he dicho que el músculo más fuerte que tenemos es la mente. Mis principios y valores no me permitirían mirar a mis hijos a los ojos si no fuera una persona de bien”.

David "Medallita" Jiménez mostró orgulloso sus dos cinturones de campeón y compartió su felicidad con niños de la provincia de Cartago. (Marvin Caravaca)

Medallita quiere contribuir a la sociedad

David “Medallita” Jiménez es padre de Daryel, de nueve años, y de Daniella, de cuatro. Junto a su esposa, Daniela Cubillo, tiene la intención de dejar un legado fuera del cuadrilátero, desarrollando programas en Cartago y en todo el país para evitar que más niños se enfrenten a las tentaciones que él tuvo que superar.

Aunque actualmente está concentrado en su carrera y busca conquistar más títulos, considera que tiene la responsabilidad de encontrar tiempo para retribuir lo que otros hicieron por él.

“Esto apenas está comenzando; la mejor versión de Medallita aún no ha salido a relucir, pero lo más importante es seguir impactando en la niñez costarricense. Me interesa mucho el aspecto social; el deporte no llega a todas las comunidades y muchas están rezagadas. Quiero devolver a mi provincia lo que me ha dado y sé que hay talento en comunidades complicadas”.

David "Medallita" Jiménez estuvo acompañado por su familia, en el homenaje que le realizaron en la Municipalidad de Cartago. (Marvin Caravaca)

Jiménez no pudo obtener su bachillerato y esto le pesa. Sin embargo, les recordó a los niños que lo recibieron en la Municipalidad de Cartago que nunca deben rendirse, que la disciplina es clave y que jamás bajen los brazos, ni en los momentos más difíciles.

En su caso, uno de sus mayores apoyos fue su familia, especialmente su compañera de vida, quien lo respaldó cuando no tenía nada.

“Lo conocí en 2009, cuando participaba en los juegos nacionales y no contaba con ayuda de nadie. En aquel entonces, trabajaba arduamente y hacía todo lo posible porque él tenía un sueño y quería formar parte de esto. Él proviene de un entorno conflictivo, pero decidió marcar la diferencia y salir adelante. Gracias a Dios, encontró en el boxeo un refugio en un gimnasio”, comentó su esposa.

El mayor anhelo de Jiménez es mantener la humildad, por eso, todos los días, al realizar sus plegarias, le pide a Dios que lo ayude a mantener los pies en la tierra y no cambiar.

Municipalidad se une a Medallita

David “Medallita” Jiménez sabe que para lograr el impacto que desea, necesita mucha ayuda y espera concretar una alianza con la Municipalidad de Cartago.

Mario Redondo, alcalde de la Vieja Metrópoli, aseguró que ya están trabajando en una serie de programas en los que colaborarán con Jiménez para fomentar el deporte y combatir las drogas.

“El triunfo de Medallita llega en el mejor momento para el país, ya que muchos barrios están siendo afectados por la violencia de grupos narcos, que buscan reclutar a jóvenes para actividades delictivas. Alguien que ha luchado contra todas estas adversidades y ha llegado a un campeonato mundial es un líder positivo”.

Redondo explicó: “Hemos estado coordinando durante varios meses con Medallita y con la agencia INL, la cual es la agencia antinarcóticos de la embajada de los Estados Unidos. Queremos desarrollar programas con las comunidades vulnerables de Cartago para que los niños se inclinen hacia el deporte”.