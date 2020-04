No podés ir a la piscina, pero eso no quiere decir que no podés entrenar la natación en casa 🏊‍♂️💪🙌 Mariangel Hidalgo y Álvaro Campos, con la guía del preparador físico Alberto Chinchilla, nos muestran ejercicios que te ayudarán. Mañana tendrás más. ¡A ponerle! #CoopenaeGarnier #Coronavirus #QuedateEnCasa #SomosCoopenae