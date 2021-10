Cecilia Poll es la nadadora más rápida del país en 1.500 metros en piscina corta con tan solo 13 años

Cecilia Poll mantiene una buena progresión en los eventos de larga distancia, bajo la tutela de su entrenador Francisco Rivas. (Rafael Pacheco Granados)

La progresión de la joven nadadora Cecilia Poll, hija de Claudia Poll, medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, continúa mejorando competencia, tras competencia.

Este fin de semana, la joven de 13 años se dejó la prueba de los 1.500 metros libre del Campeonato Nacional Individual de Piscina Corta Fecoda 2021, categoría Juvenil A, que se realizó en el Polideportivo de Belén.

Cecilia, del equipo El Milenio, fue la ganadora con un tiempo de 17 minutos 47 segundos y 03 centésimas (17:47.03), imponiendo récord nacional en su categoría, pero además fue la nadadora más rápida del país en ese evento, es decir a nivel absoluto o mayor.

En juvenil B 15 -17 años la triunfadora fue Kisha Jiménez de Belén con 17:55.45, mientras en la categoría mayor la vencedora fue Melissa Diaz, de Santa Ana, con 19:24.56, por lo que Poll superó los ‘cronos’ de ambas deportistas, a pesar de ser de una categoría menor.

Esteban Díaz, periodista de la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos (Fecoda), comentó que el evento de los 1.500 metros libre en piscina corta consta de 60 vueltas, pues hay que recordar que la distancia es de 25 metros por trayecto, la mitad de la piscina olímpica que es de 50 metros.

Díaz explicó que Cecilia siempre estuvo al frente de su prueba e impuso su ritmo, pero por la cantidad de vueltas a la alberca, en un momento se detuvo, por lo que inmediatamente su madre Claudia Poll le alertó que debía continuar. De no haber sido por esta situación, tal vez su récord habría sido incluso mejor.

Cecilia, igualmente, se dejó el primer lugar en los 800 metros libre con un cronometraje de 9:21.09 y en los 400 metros libre con 4:33.87.

En abril pasado, durante el Torneo Invitacional de la Fecoda en la piscina María del Milagro París, en La Sabana, Cecilia fue primera en los eventos de los 1.500 (18:20:48,), 800 (9:34:29) y 400 (4:40:69) metros libre, mejorando en todos ellos sus registros, por lo sigue demostrando que a su corta edad se adapta mucho mejor a las pruebas de larga distancia.

Su técnico, Francisco Rivas, comentó anteriormente a La Nación que todo es un aprendizaje y que a Cecilia, por sus características, le va mejor en las distancias largas.

“Usted menciona el dominio de las largas distancias, pero aún nos falta ir dominando más hacia abajo; los 400, los 200 estilo libre. No ha incursionado en los 100 metros libre, ni los 50, que son factores que nos pueden llevar a experimentar. Entre más cortas las distancias, más dificultad tenemos de su máxima velocidad. Para ella misma, como para sus compañeros, los cambios son divertidos y nos permiten formarla de cara al futuro”, explicó Rivas a La Nación.

El estratega indicó que desde el arranque de la temporada le había explicado a su pupila que no solo se iba a concentrar en competir y hacer buenos tiempos en Juvenil A, sino además debía mentalizarse que iba a competir en categoría absoluta, por género, y no había que pensar solo en la edad.

Récord de 39 años. Durante el campeonato de piscina corta en total se rompieron 20 récords, entre los que destacan el de Guido Montero de la Asociación Máster de Goicoechea, quien acabó con un registro de hace 32 años en la modalidad Juvenil B.

Montero ganó la prueba de los 50 metros libre con 24 segundos y 20 centésimas (24:22), dejando atrás el crono de Manuel Rojas de Cariari, quien en 1989 había parado el crono en 24:22.

“El 50 metros libre es una prueba que siempre me ha gustado. Al inicio pensaba que el récord era más bajo. Me sorprendió cuando lo escuché por los altavoces que lo había roto por dos centésimas. Me sentí muy feliz y orgulloso, al ser de tantos años se siente bonito”, dijo Montero a través de Fecoda.

Por su parte, el belemita Randell Villegas, en la categoría Infantil B, impuso récords nacionales en los 50 metros mariposa (28:52), 50 metros dorso (30:95) y 100 metros dorso, (1:08,06).

En la misma categoría, Micaela Mazzari, del equipo de Delfines Humboldt, superó los tiempos anteriores en 100 metros combinado (1:11.95) y 50 metros libre (28:82).

Asimismo, Chloe Meyer, de Delfines del Humboldt, también en Infantil B, mejoró los tiempos en los 50 metros dorso (32,38) y 100 dorso (1:08.52).