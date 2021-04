“Le expliqué a Cecilia que cuando comenzará en juvenil B, este año, para el couch ya no compite solo en juvenil, ella compite en categoría absoluta, por género, no hay que pensar en la edad. ¡Ah que me ganaron, porque tienen 18 años, que tienen 20 años! La referencia de la edad, con las otras nadadoras es la experiencia, porque han competido decenas de veces y nosotros estamos comenzando, por lo que hay que enfocarse con mente positiva, porque vamos a competir con compañeras que son superiores y de las cuales debemos aprender”, aseveró Rivas.