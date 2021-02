Se venía trabajando en el equipo de la Asociación de Natación El Milenio, que entrena en el Club H2O, en el grupo de infantiles y juveniles poquito a poco, con una serie de factores difíciles en el país, porque hay distancias que no se nadan. Costa Rica no tiene natación desarrollada con niños de 7 y 8 años por lo que nos fuimos atrasando. Entonces incursionamos en la parte internacional, fuera del país, pero todo con un sello de discreción, de tranquilidad y sobre todo de alegría por qué no sabemos qué puede pasar cuándo los atletas son tan jóvenes. En este caso desde el año pasado veníamos viendo los resultados. La pandemia nos complicó porque el 2020 era un año que estaba muy estructurado para serlo a nivel internacional, pero no se puedo lamentablemente. Ahora estamos con la expectativa de que podemos competir más veces y se va a poder ir desarrollando.