Un Keylor Navas sin consuelo ve fallar a Gianluigi Donnarumma a la hora grande

El técnico del Paris Saint Germain, Christophe Galtier, tendrá muy claro que Gianluigi Donnarumma es el titular y Keylor Navas es el suplente, pero en la primera prueba a la hora grande el italiano volvió a fallar y cometió un horror en el duelo ante la Juventus, en el inicio de la Champions League. Si bien, el PSG se impuso 2 a 1, lo del cancerbero estelar no pasó desapercibido.

Navas no encuentra consuelo ni en el torneo en el que más ha brillado en su carrera y por más que tiene los atestados necesarios, sigue relegado al banquillo.

En medio de las tensiones que se viven en la portería, Donnarumma da razones para que la discusión suba de nivel. En un duelo que estaba controlado por el PSG, tras los goles de Kylian Mbappé (minutos 5 y 22), el meta del PSG salió pésimo en un centro que se originó por un tiro de esquina y Weston McKennie descontó al definir de cabeza con el arco abierto, en el 53′.

Pese al 1.96 metros de estatura del europeo, su lectura para atacar la pelota fue totalmente equivocada, quedó a medio camino y sin nada que hacer con una esférica que parecía no tener el mayor peligro.

El arquero del PSG Gianluigi Donnarumma quedó totalmente descolgado en el gol de la Juventus, en el inicio de la Champions League. (FRANCK FIFE/AFP)

Si bien Donnarumma realizó una gran tapada en la etapa inicial y también otra un par de minutos después de su fallo en el complemento, una figura de su nivel y en un club llamado a ser protagonista no puede pecar así. Por lo mismo, lo encargados de la transmisión del juego en el Parque de los Príncipes de inmediato enfocaron a Navas en la suplencia, luego del tanto de la Juve.

Fallo cambió todo

El Paris Saint Germain casi que se dio un paseo ante la Juventus en la primera parte en el Parque de los Príncipes. Es más, luego del doblete de Kylian Mbappé (5′ y 22′) parecía que el choque terminaría con una goleada escandalosa para los italianos.

Sin embargo, en la inicial no llegaron más tantos para los locales y la Juve empezó a ganar en confianza y en funcionamiento. Claro, fue hasta el error de Gianluigi Donnarumma, en una acción que se veía controlable, que realmente los visitantes pensaron que podían igualar y llevarse algo de París.

Si bien, Neymar y Mbappé tuvieron un par de llegadas, les fue imposible definir y el PSG tuvo que resistir atrás y mover el banquillo para ganar en marca y limitar los espacios de un adversario que empezó a lanzar centros para aprovechar las inseguridades de Gianluigi.

Al menos Donnarumma enmendó su error con una mano salvadora, pero esto no borra su pecado. En medio de esto Keylor Navas sumó otro partido sin ver acción y es que en toda la temporada no ha disputado un solo partido. El tico sigue relegado al banco y al parecer, de ahí no se moverá.