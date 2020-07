“La mejor manera de llegar a Portugal (donde se jugará el cierre de la Champions) sería hacerlo con dos títulos más. Toda la preparación se realizó para estar mental y físicamente listos para este partido. No quiero hablar de Atalanta (rival en Champions), ese no es el tema. Para un club como Paris Saint-Germain, jugar finales y ganar títulos es importante. Saint-Étienne también estará allí para ganar, ese será nuestro desafío. Debemos ir paso a paso y no pensar en Lisboa. Jugar una final siempre es un gran desafío porque hay un ambiente especial. Estamos aquí para ganar”, mencionó el estratega del cuadro, Thomas Tuchel.https://gruponacion.arcpublishing.com/