Keylor Navas buscará opacar al fichaje deseado por el PSG

Keylor Navas tiene todos los puntos para ser el arquero titular del PSG frente al Lyon, el domingo a la 1:45 p. m.

El partido no solamente es un clásico y uno de los cotejos más pasionales de Francia, sino que también ha reunido un morbo diferente debido a que enfrentará Lucas Paquetá, estrella brasileña del Lyon, con el plantel más poderoso de Francia y que lo desea como fichaje.

Paquetá tiene seis anotaciones en la presente temporada. y según reveló el diario L’Equipe, es uno de los objetivos de la temporada 2022 - 2023 de Leonardo, director deportivo de los parisinos.

Según el rotativo, Paquetá consiguió impresionar a Leonardo el 19 de setiembre pasado cuando hizo un partido brillante en el juego de la primera vuelta ante el PSG. En aquella ocasión el arquero fue Gianluigi Donnarumma y el brasileño terminó con una diana, pese a que su equipo perdió 2 a 1.

El interés del director deportivo es tal que según adelantaron en Francia, la alta gerencia del PSG es consciente que Leonardo hará un esfuerzo por llevarse a Paquetá.

Ahora, en el primer choque de la segunda etapa de la temporada, Keylor Navas tendrá la obligación de frenar al centrocampista deseado por el PSG, quien buscará con una gran actuación reafirmar el interés de parte de los capitalinos.

Keylor llega a este partido como el favorito para ser el indiscutible debido a que su competencia, Gianluigi Donnarumma, dio positivo de covid-19 a inicios de semana y todavía no ha podido volver a los entrenamientos.

En el caso de Paquetá, el brasileño tiene la presencia asegurada frente a los parisinos porque más bien recibió esta semana el alta luego de estar con el nuevo coronavirus y se ha entrenado con normalidad.

El París Saint Germain llega a este partido con la tranquilidad de que tiene una amplia diferencia en la Liga de Francia, por lo que no hay presión en el tema de la clasificación. Sin embargo, el ambiente alrededor del París no es el mejor, sobre todo después de el PSG no pudiera terminar como líder de su grupo en la Champions y quedara sembrado para enfrentar al Real Madrid en los octavos de final.

Toda la tensión recae sobre el timonel Mauricio Pochettino, quien para la prensa de Francia se juega su futuro contra el Real Madrid.

En el torneo local, el París comanda la clasificación con 46 unidades, mientras que el segundo puesto es del Niza con 33, es decir una diferencia de 13 puntos.