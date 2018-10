“Puedo decir que fue un 2018 con muchas alegrías, más allá de lo que fue ahora con el equipo que no fue tan bueno, sí tuve muchas alegrías... El Mundial ni qué decir, en la parte grupal fue doloroso, pero en lo personal me sentí feliz por el gol y el Mundial, lo disfruté y me siento orgulloso por lograr eso”, declaró.