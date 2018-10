“Tenía cierto temor con el idioma, pero ahí lo he sorteado. En la primera experiencia me llamó mucho la atención que todos hablan inglés, entonces eso me salvó bastante. Quiero aprender el hebreo, de momento lo que sé es lo básico: izquierda, derecha, adelante, atrás, sí me interesa mucho aprender el idioma porque me parece muy atractivo”, profundizó.