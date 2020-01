“Bueno, Joel es un gran jugador, tiene una trayectoria y es verdad que no había jugado mucho últimamente pero le conocíamos por las condiciones naturales que tiene; sé que no tenía mucha continuidad y al principio uno siempre tiene dudas con estos futbolistas que no acaban jugando tanto, pero claro, si no fuera por esa circunstancia, nosotros tampoco tendríamos el chance de tenerlo”, dijo sobre el nacional.