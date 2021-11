El mejor Keylor Navas no pudo evitar un rival ‘durísimo’ en octavos de final de Champions

Keylor Navas le hizo un buen achique a Gundogan para defender su arco en el duelo ante el Manchester City. (OLI SCARFF/AFP)

Cuando todo el mundo creía que Keylor Navas sería suplente, el arquero costarricense fue de la partida ante el Manchester City y además hizo un partido bueno. Tuvo intervenciones importantes, consiguió mantener a su club en la pelea por el juego hasta el minuto 90, pese a la derrota 2 a 1.

Keylor sorprendió en el once inicial porque todo el mundo apostaba por Gianluigi Donnarumma como arquero titular, sobre todo porque el italiano no jugó el fin de semana y se recuperó de los problemas gastrointestinales que le afectaron; no obstante Mauricio Pochettino decidió darle un ‘espaldarazo’ a Navas y conservarlo en el once después de su expulsión, el fin de semana.

Keylor le respondió a su entrenador con buenas paradas, su espectáculo inició con una lanzada sobre su brazo izquierdo para sacar un disparo de Kyle Walker que tenía toda la intención de colarse en el ángulo inferior. El defensor inglés se llevó los brazos a la cabeza y miró con incredulidad cómo el tico le ahogó el grito de gol.

Una acción muy similar tuvo cuando Mahrez buscó lo mismo pero desde la izquierda. También ante el atacante del City Navas tuvo una acción destacable cuando respondió a un tiro que le quemó las manos.

El Manchester City consiguió marcar por medio de dos jugadas colectivas que cerraron al segundo palo, en la que el arquero centroamericano pudo hacer poco por evitar la caída de su marco, con dianas de Sterling y Gabriel Jesús los de Manchester se repusieron a un gol de Mbappé.

El resultado más allá de una derrota significa para el París Saint Germain la renuncia a dejarse el liderato de su grupo, porque ya el City es un equipo matemáticamente inalcanzable con una jornada por jugar. Ante esto, el PSG se clasificará como segundo a los octavos de final lo que quiere decir que chocará con un rival fuerte en la fase definitoria.

Por ejemplo, el Liverpool y el Bayern Múnich ya ganaron sus respectivos grupos por lo que tienen garantizado enfrentar a un segundo lugar. Entre otros posibles rivales están el Real Madrid, la Juventus o el Chelsea.

Ambiente tenso. Otra situación que aqueja al PSG es que todo hace indicar que el entrenador argentino, Mauricio Pochettino, no continuará en el banquillo.

Pochettino fue preguntado al final del compromiso frente al City si podía asegurar su permanencia en el club, empero no respondió concretamente y solo dijo entre risas: ‘adiós, gracias’.

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que Pochettino dejaría el PSG por diferencias con el director deportivo, Leonardo. El DT asumiría el reto de dirigir al Manchester United, mientras que en el París recibirían para su banquillo a Zinedine Zidane.

Sobre el compromiso, el timonel destacó que en su escuadra no hubo temor de jugar ante el City, aunque sí aceptó que los dirigidos por Pep Guardiola les quitaron la pelota.

“No hubo miedo en el partido. Fueron mejores que nosotros durante la primera mitad. Cuando miramos el número de faltas que hicimos, y el número de ellos, bueno, eso explica el resumen de la primera mitad. Hubo una gran diferencia entre los dos equipos en la primera parte”, analizó.

Mauricio rescató la actitud de sus jugadores y la importancia de clasificarse a octavos de final.

“Hoy, sobre todo, vamos a retener la segunda mitad, que es la imagen que queremos ver del equipo. Estoy muy contento con todos mis jugadores. Vistas las circunstancias del inicio de temporada, está bien clasificarse a los octavos de final”, finalizó.