Álvaro Zamora está feliz al cumplir su gran sueño

La sonrisa de Álvaro Zamora decía más que mil palabras; luego, él ratificó lo que sintió en el momento de estampar la firma. El exjugador de Saprissa hizo realidad un sueño al tener la oportunidad de jugar en una liga de Europa. Zamora es ahora futbolista del Aris de Grecia.

El nacional superó las pruebas médicas y el club lo presentó en su cuenta de Twitter. El Aris destacó: “Álvaro está aquí”.

“Mi gran sueño se hizo realidad. Vengo a Europa para jugar al fútbol y realmente estoy muy feliz de formar parte de Aris”, dijo Zamora en declaraciones publicadas por el club en su página web.

Álvaro fue vendido por Saprissa y el club griego informó de que lo adquirió por cinco años.

“Haré todo lo posible para tener éxito y estoy decidido a trabajar duro para lograrlo. Es un gran paso en mi carrera, me siento cómodo y tengo mucha confianza en mí mismo. Estoy listo para vivir la experiencia y cumplir con las exigencias de Aris, que es un gran club con fanáticos apasionados”, indicó el delantero costarricense.

Álvaro Zamora pasó las pruebas médicas y firmó cinco años con el Aris de Grecia. (Foto Twitter del Aris).

En la presentación de Álvaro Zamora, el Aris hizo un resumen de su carrera, resaltando que tiene 21 años y ha jugado para Alajuelense, Herediano, CS Uruguay y Deportivo Saprissa.

“El Deportivo Saprissa le brindó la gran oportunidad de destacar en la primera categoría, donde Zamora aprovechó la ocasión y mostró su talento. Cabe destacar que, antes de llegar a Tesalónica, recibió un importante premio como el mejor jugador menor de 21 años en el campeonato de su país (Apertura 2022). Esto demuestra que es un jugador en ascenso con perspectivas de desarrollo”, destacó el Aris.

En el sitio web del Aris, Zamora dijo a los aficionados que disfruta dando asistencias y marcando goles. Eso es algo que, según expresó, sabe hacer bien, pero resaltó que el fútbol es un deporte de equipo y lo más importante es el grupo.

“Haré lo que sea necesario y lo que el entrenador me pida. Puede que sea mi primera vez lejos de mi país, pero no tendré problemas para adaptarme. En ARIS encontraré a mi compatriota Ronald Matarrita, con quien soy compañero de equipo en la Selección Nacional de Costa Rica, y sé que también hay varios jugadores que hablan español, lo cual me ayudará”, aseguró Zamora.

El nacional añadió que desea tener éxito con el Aris en Grecia y en Europa, y avanzar en la Conference League. “Es muy importante llegar a la fase de grupos y debemos hacer todo lo posible para lograrlo”, destacó Zamora.