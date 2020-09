“Al encargado de prensa de Guadalupe siempre le decía que me pusiera Josué y no Marcos, pero nunca me hizo caso. En partidos se fijaban en la boleta y decía Marco. Todo el mundo me conoce por Josué, porque Marcos es mi papá. Igual no me molesta, ya hasta me acostumbré a que me digan Marco, cuando es Marcos, pero en realidad yo soy Josué (ríe…)”.