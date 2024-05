Wálter Centeno dice que no tiene trabajo y no puede pagar una pensión de ₡2 millones

El técnico Wálter Centeno habló sobre su situación, del fantasma que lo persigue desde hace 12 años, como él lo define, y reconoció que le resulta imposible pagar el monto de pensión alimentaria.

“No es posible que tenga que pagar una pensión de ₡2.000.000 cuando no tengo trabajo. Es ilógico y duro, por supuesto, no hay bolsillo que lo aguante. Es la verdad lo que digo y puedo mostrar los depósitos que, gracias a Dios, hemos hecho y hemos corrido, porque muchas veces mi esposa ha corrido y me ha tendido la mano”, expresó Wálter Centeno en una entrevista en el programa “De Boca en Boca” de Canal 7.

Centeno, quien estuvo detenido el pasado martes durante varias horas en la delegación policial de Moravia debido a la deuda por la pensión, y pudo salir tras pagar el monto adeudado, comentó que lleva cinco meses sin trabajo. A pesar de haber solicitado un rebajo en el monto de la pensión, aún no ha recibido respuesta.

“Llevo un trámite de rebajo desde hace seis meses y hasta el día de hoy no ha habido una resolución. El no tener derecho a una respuesta rápida me ha afectado, porque los meses siguen corriendo y el rebajo no llega. Ya fuimos a juicio, ya está para dictar sentencia, nada más que ha durado un montón de tiempo y pasan los días sin una resolución, lo que me afecta, porque se acumula el mes”, destacó Wálter.

Wálter el Paté Centeno, dijo no tener trabajo y el impedimento de salida del país le ha provocado perder opciones laborales en el extranjero.

Para el entrenador, es injusto que no se haya tomado una determinación respecto a su solicitud de rebajo.

“No es normal que no se le haga un rebajo a una persona que lleva cinco meses sin trabajar, eso es clave”, señaló Centeno.

Wálter mencionó que tiene cuatro hijos y que desde el 2011 cubre sus gastos de universidad y escuela privada.

“Una estudia medicina y otro arquitectura. Además, el hijo que tengo con mi esposa actual entrará a la universidad el próximo año y también debo abonar en ese rubro (el estudio). También pago pensión a ella (la exesposa). Ella puede trabajar, como a mí me mandan a trabajar, ella puede laborar”, manifestó Wálter.

El entrenador comentó que su actual esposa tiene sus propios ingresos y que si él lo ven en algún lugar público que implica gastos es porque el vínculo familiar que tiene con ella le permite tener acceso a ciertas cosas.

“No es justo que un hijo al que le pagas la universidad te firme una orden de apremio, no es justo. Es el problema que me ha venido persiguiendo, el ‘fantasma’, así lo llamo, el ‘fantasma’ que me ha recorrido 12 años y me sigue persiguiendo. Ya paz, paz”, solicitó Wálter Centeno respecto a la situación que atraviesa mes a mes.