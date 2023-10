Vladimir Quesada: ‘Pasamos un bache que no nos gusta’

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, dejó en evidencia su dolor por la derrota. No quería saborear otro trago amargo, según dijo en la conferencia de prensa. Deseaba vencer a Herediano para empezar a recuperarse del golpe que le dio Real Estelí el miércoles pasado en el torneo de Concacaf.

Sin embargo, las cosas no salieron como las planeó y su equipo volvió a perder, jugando mal, o casi sin jugar. Sin ideas, sin cohesión entre líneas, sin alma.

Vladimir Quesada reiteró que, a pesar de otra derrota, no está considerando dejar su cargo. Para él, enfrentar las adversidades de la vida es un acto de valentía.

- ¿Cómo se siente después del partido y cómo explica lo sucedido?

- No podemos estar satisfechos, la palabra está de más. Es obvio que hemos pasado por un bache que no nos gusta. No le gusta a la afición y no le agrada a los jugadores, quienes están muy tristes en el vestuario. Después del resultado del miércoles pasado, queríamos un mejor resultado y darle una satisfacción a la afición, pero el resultado de la semana nos afectó.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, está golpeado, dolido con la situación de su equipo, pero dice que seguirá al frente del plantel. (Jose Cordero)

- En medio de este bache y la crítica constante, ¿ha considerado renunciar?

- Eso es muy fácil de decir para usted. Las situaciones difíciles se presentan en la vida en todo momento, y el fútbol es parte de la vida. Las personas valientes se mantienen firmes, y yo seguiré las decisiones de mis superiores. Fui contratado por ellos y, si consideran que lo mejor es que deje el cargo, lo haré con gusto por el bien de la institución.

- Con tantos años en el fútbol y en Saprissa, sabe bien lo que estos resultados negativos representan para el club. ¿Es sostenible su proyecto cuando pierden estos partidos clave?

- Lamentablemente hemos perdido estos partidos, al igual que otros. Nos preparamos para ganar todos los compromisos, pero hemos atravesado un bache en nuestro juego. Habríamos deseado aumentar la diferencia con Herediano y otros equipos detrás nuestro, pero no sucedió así. Ahora esperaremos a ver qué decide la persona encargada, en este caso, Sergio Gila, nuestro jefe inmediato.

- ¿Cómo cambiarán el enfoque de cara a lo que viene?

- Ahora debemos centrarnos en recuperar al equipo física y mentalmente. Hemos tenido un desgaste importante al participar en diferentes torneos. Sabíamos que este desgaste podría afectarnos en algún momento, como ha sucedido. Hemos tenido muchas bajas por lesiones, y esta semana tendremos alrededor de cuatro días para recuperarnos tanto física como mentalmente.