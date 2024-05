Pilar Cisneros se disculpa por llamar ‘bocón’ a Rodrigo Arias

La jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, se disculpó este miércoles con el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, por haberle llamado “bocón” cuando brindó declaraciones al diario digital El Observador, este martes.

La legisladora criticó al jerarca parlamentario después de que este afirmó, en el programa Malas Compañías de Teletica Radio, que Chaves le pidió dejar que expirara la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral del Congreso a cambio de concederle los votos de gobierno para reelegirse como presidente del Directorio en el 2023. Dicho foro investigaba las presuntas irregularidades ocurridas en la campaña.

Pilar Cisneros alegó que, entre políticos, se hablan muchas cosas en la intimidad de una reunión y, después, no se debe hacer alarde de lo que se habló “supuestamente en un marco de confianza”.

“Lo que me da lástima es que un hombre como Rodrigo Arias Sánchez se convierta en un bocón, por ponerlo de alguna manera, porque las cosas que se hablan en una reunión íntima después no se andan vociferando para afuera, y me da mucha lástima que caiga tan bajo una persona que tenga tantísima experiencia en esto”, afirmó en ese momento.

Este miércoles, en declaraciones a La Nación, Cisneros se disculpó por haber insultado a Rodrigo Arias. “Si ustedes se fijan en el diccionario, significa una persona que habla mucho. Yo no soy una persona de utilizar ese tipo de palabras, ese tipo de epítetos. Por eso, sí le ofrezco disculpas, no fue correcto que yo usara esa palabra y no me duele nunca admitir que cometí un error y ofrecer las disculpas”, aseguró.

Además, Cisneros dijo que la relación de confianza con el presidente legislativo se rompió.

Rodrigo Arias declaró que Chaves le hizo la petición antes de la Semana Santa del 2023.

El foro recibió varias prorrogas de trabajo; una de estas expiraba el 5 de abril, justo en la Semana Mayor del 2023, que se extendió del 2 al 8 de abril y en la cual el Congreso estuvo en vacaciones.

No obstante, el plenario aprobó una ampliación por tres meses el 28 de marzo de este año con 40 votos a favor y nueve en contra. Los diputados de gobierno, encabezados por Cisneros, se opusieron.

Pilar Cisneros alega que las fechas no coinciden porque Arias y Chaves se reunieron públicamente el 20 de abril, después de la Semana Santa, aunque el jerarca legislativo sostuvo que hubo la petición se hizo antes de ese periodo.

Chaves: ‘Rodrigo Arias violó la intimidad de la confianza’

El presidente Rodrigo Chaves expresó una postura similar a la de Cisneros, durante una conferencia de prensa, efectuada este miércoles desde Tierra Blanca, de Cartago.

Al ser consultado sobre los señalamientos de Arias, el mandatario indicó que no se iba a referir de lo conversado, pero cuestionó al líder del Congreso por brindar declaraciones sobre asuntos que fueron tratados, según Chaves, en el ámbito de la confianza.

“Sobre el fondo del asunto, a mí me da mucha tristeza, porque don Rodrigo violó la intimidad de la confianza (...). Yo no voy a mencionar las cosas que Rodrigo Sánchez me ha dicho, porque ahí sí se armaría una situación muy incómoda con él. Entonces, lo voy a dejar ahí”, indicó el gobernante.

En consonancia con Cisneros, dijo que es imposible que haya ocurrido lo dicho por Arias, en referencia a la reunión pública del 20 de abril del 2023, “porque ya él había extendido el plazo, antes de que nos reuniéramos”.

“No voy a ventilar nada de lo que usted me ha dicho sobre sus colegas, sus diputados, su partido, los dirigentes de ese partido y otros diputados, en la intimidad de la confianza”, agregó.

Noticia en desarrollo