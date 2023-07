Vladimir Quesada le insiste a Saprissa solventar una gran necesidad

Desde que fue contratado como técnico en Saprissa hace cuatro meses, Vladimir Quesada ha tenido una necesidad que espera que el club le resuelva de una vez por todas. En su momento, trató este asunto con Ángel Catalina, exgerente deportivo de los morados. Sin embargo, con la partida de Catalina al Espanyol de Barcelona, Vladimir decidió continuar el tema con la Comisión Técnica.

Vladimir desea tener otro asistente a su lado. Hasta ahora ha trabajado con Ricardo Arguedas, pero el entrenador insiste en contar con otro ayudante.

“La idea no ha sido descartada. He estado hablando de muchas cosas con don Ángel Catalina. Ahora que él no está, es un tema que debo tratar con la Comisión Técnica. De alguna manera, espero ser respetuosamente insistente en la posibilidad de agregar otra persona al cuerpo técnico”, dijo Vladimir en una entrevista con La Nación.

LEA MÁS: Vladimir Quesada confirma el segundo refuerzo de Saprissa y anuncia que van por más fichajes

Aparte de Vladimir como entrenador, el cuerpo técnico de Saprissa está integrado por José Francisco Porras, Ricardo Arguedas, José Sánchez, Daniel Torres, Adal Sánchez y Róger Mora, entrenador de guardametas.

“Esperamos que alguien más se una a nosotros. Ya he hecho mis recomendaciones y espero retomar este punto con la Comisión Técnica”, indicó.

Vladimir también se refirió a los movimientos que han hecho otros clubes para reforzar sus plantillas, especialmente Herediano y Alajuelense, que son considerados rivales en la lucha por el título contra Saprissa.

“No nos fijamos en lo que hacen los demás equipos. Como dije anteriormente, ellos (los rivales) tienen que hacerlo. Los tres equipos tradicionales, así como Sporting, Guanacasteca y Puntarenas, sé que se han reforzado muy bien porque todos quieren ganar, y eso es natural. Buscan evitar que Saprissa logre el tricampeonato, y como se dice popularmente, se han armado de la mejor manera porque necesitan ser campeones”, expresó Vladimir.

Vladimir Quesada espera contar con un asistente más en su cuerpo técnico. Aquí junto a José Sánchez, Ricardo Arguedas, Róger Mora y Daniel Torres. (DS )

Sin embargo, Vladimir tiene dudas sobre si los adversarios realmente necesitan ganar un campeonato o simplemente evitar que su equipo sume otra corona.

“No sé si lo que necesitan más es ser campeones o impedir que Saprissa revalide el título por tercera vez consecutiva, y eso es comprensible”, señaló el entrenador.

Según Quesada, Saprissa apuesta por la continuidad y resaltó que cuentan con un equipo bien conformado.

“Tenemos jugadores de experiencia, jugadores de mediana edad y jugadores jóvenes que se han acoplado muy bien. Puedo dar fe de eso. Los jugadores han formado un camerino sólido, y se ha reflejado en el terreno de juego”, destacó Quesada.

Saprissa, que está en pretemporada, jugará este jueves de visita en el Estadio Colleya Fonseca contra Guadalupe a las 7 p. m. El precio general de la entrada es de ₡4.000.