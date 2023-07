Vladimir Quesada confirma el segundo refuerzo de Saprissa y anuncia que van por más fichajes

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, confirmó una noticia que probablemente brindará tranquilidad a los aficionados del equipo.

Quesada dio a conocer el nombre del segundo refuerzo del plantel y además reveló a La Nación que no será el único, ya que el club mantiene conversaciones con al menos cinco jugadores más para incorporar uno o dos más al equipo.

Se trata de Jorkaeff Azofeifa, lateral izquierdo de 22 años quien procede de Guadalupe. Si bien es cierto el nombre del joven se ha vinculado a Saprissa desde hace varios días, es hasta ahora que un integrante de la institución confirma su contratación.

“Probablemente Jorkaeff se sumará a la plantilla de jugadores el día de mañana (este miércoles). Espero que se resuelva pronto su situación contractual, pueda firmar el contrato y se una al equipo”, dijo Vladimir.

Con Azofeifa, ya son dos las incorporaciones en el cuadro tibaseño; el primero fue el volante Jefferson Brenes, pero Vladimir apunta a tener más contrataciones.

“Vamos a tratar de que lleguen más refuerzos. Es una cuestión de negociación y se está viendo con la Comisión Técnica. Esperamos tener novedades pronto”, aseguró el entrenador.

- ¿Cuántos refuerzos tendrán?

- Hemos hablado de que al menos vendrán dos más. Tenemos entre cinco o seis nombres de jugadores que serían importantes para el club y creemos que podrían brindarnos mucha ayuda. Esto aumentará la competencia y elevará el nivel del equipo.

- ¿Han hablado con jugadores costarricenses que están en el país o con algún nacional que esté jugando fuera?

- Hemos considerado ambas posibilidades. La mayoría de los jugadores con los que hemos hablado están aquí, pero también hay uno o dos que en este momento se encuentran en el extranjero.

"En defensa y en el ataque es donde estamos enfocados a reforzarnos", dijo Vladimir Quesada, técnico de Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

- ¿Cuál es la línea que Saprissa debe reforzar más? ¿Qué ha recomendado usted a la Comisión Técnica?

- Creo que sería importante agregar un jugador en todas las líneas, pero sobre todo en defensa y en el ataque es donde estamos enfocados. Tal vez debido a mi formación y a la forma en que me enseñaron a ver el fútbol, siempre busco y pretendo tener más jugadores ofensivos, porque es bueno tener todas las opciones posibles. Ustedes entienden que los jugadores, en esas posiciones, a veces atraviesan momentos difíciles donde su productividad baja y no solo me refiero a marcar goles, sino a crear oportunidades, fabricar jugadas, buscar opciones, ganar faltas y tiros de esquina.

- ¿Es importante tener refuerzos debido a las rotaciones que Saprissa debe hacer por los torneos que disputará?

- La plantilla actual es suficiente, pero eso no significa que no exista la posibilidad de que lleguen más jugadores para integrarse a ella, ya que vamos a disputar tres torneos muy importantes. Los otros dos se juegan a un solo partido (Supercopa y Recopa). En el Torneo de Copa, el Campeonato Nacional y la Concacaf, necesitamos la mayor cantidad de jugadores posible para hacer rotaciones. Estamos considerando nombres junto con la Comisión Técnica y esperamos tomar una decisión en consenso, como siempre se hace en Saprissa. Sería beneficioso agregar uno o dos nombres más a la plantilla, ya que la competencia es saludable y mejora el rendimiento.