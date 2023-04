Vladimir Quesada explica cómo lidia el camerino de Saprissa con tema Javon East-Jeaustin Campos

Saprissa está en medio de un huracán fuera de la cancha, por la denuncia por supuestos insultos racistas que puso Javon East contra Jeaustin Campos. Sin embargo, dentro del terreno de juego nada de esto se nota.

LEA MÁS: La ambición del Saprissa golpea a la mezquindad del Cartaginés

Vladimir Quesada, quien asumió el cargo de técnico tras el despido de Campos, explicó la forma en la que el camerino lidia con todo esto, para que los morados sigan siendo líderes y estén firmes en el cierre del Torneo de Clausura 2023.

- ¿A qué se debieron las ausencias de Javon East y de Marvin Angulo?

- Cuando llegué acá me encontré una planilla amplia y de muy buenos jugadores. Todos los que no estuvieron son muy importantes para nosotros.

”Tengo como semana y media con el grupo y necesito conocer lo que los jugadores me dan en los juegos, no solo en los entrenamientos, porque es diferente entrenar, que jugar. Tengo que hacer una rotación, proyectamos clasificar pronto y terminar de primeros, así que necesito verlos a todos”.

Vladimir Quesada tiene cuatro partidos al frente del Saprissa en el Clausura 2023 y está invicto, tras tres ganes y un empate. (Rafael Pacheco Granados)

- Hay temas extracancha que no se pueden dejar de lado. ¿Cómo cierra al grupo con el tema de Javon East y que hasta ya se conocieron los testigos del jugador con el tema de Jeaustin Campos?

- Es difícil abstraerse de todo, pero sobre esta situación no me voy a referir mucho, porque no me compete. No estaba acá cuando sucedió la situación.

”Lo que sí puedo decir es que el grupo lo está enfrentando de la mejor manera. Encontré un grupo unido, con una gran cohesión y con un gran entendimiento entre ellos. Hay muchas personalidades diversas y aunque en todo grupo hay desacuerdos, ellos los han minimizado.

”Los líderes del equipo han sabido llevar a los de edades intermedias y a los jóvenes. Ellos demostraron que han podido bloquear todo lo externo cuando salen a la cancha y está demostrado”.

- ¿Cree que su equipo quedó debiendo en ofensiva ante Cartaginés?

- Lo que quedamos debiendo fue que teníamos que anotar un gol más, pero no nos faltó en ofensiva. Buscamos por todos los medios: elaborando, abriendo las bandas, lanzando a Kendall Waston como delantero y solo pudimos anotar un gol.

”En mi camerino no vi alegría, porque queríamos ganar. El punto es bueno, sin embargo, todos vieron en el segundo tiempo ese ADN que tiene Saprissa”.

- ¿Cómo ve el tema del liderato, es su prioridad?

- Presión siempre hay, entiendo que existe y más en este que es el equipo más importante del país. Con una actuación como la que se vio ante Cartaginés, las palabras sobran y los muchachos han entendido que el partido que viene es el más importante.

- ¿Por qué Youstin Salas no es titular en Saprissa?

- Cuando llegué Youstin no era regular. Estaba siendo utilizado unas veces sí y otras no, así que hoy en día sigue en esta situación. El muchacho es muy inteligente y entiende la labor que está desempeñando.

- ¿Cómo toma la expulsión de David Guzmán, quien vio la primera amarilla por reclamos al medio tiempo?

- No vi la tarjeta amarilla al medio tiempo, pero en la segunda amarilla el árbitro se equivocó.

- ¿Le costó que el equipo entendiera de nuevo el jugar con línea de cinco?

- Podría ser. Tenían creo que siete partidos de no jugar juntos y posiblemente les costó acomodarse. Igual, entre más jueguen juntos, más se conocen y es un tema de tiempo. Sin embargo, tampoco fue que nos costó mucho o que no se coordinaron, sino que fueron unos minutos de acomodo en el primer tiempo y ya en el segundo estuvimos encima del rival en todo momento.

- ¿Qué debe corregir Saprissa para seguir arriba?

- Muchas cosas. Igual, debemos trabajar sobre muchas virtudes que vimos ante Cartaginés. En un partido ni todo es bueno y tampoco todo es malo. Creo que los muchachos plasmaron las diferentes ideas que fuimos tomando, tanto la línea de tres, como al cambiar a una línea de cuatro y así mismo cuando enviamos a Kendall como delantero. Esto habla de la versatilidad.