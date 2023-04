La ambición del Saprissa golpea a la mezquindad del Cartaginés

No fue en la Saprihora y tampoco para ganar, pero sí con el mismo empuje y ese ADN particular que Saprissa le dio una lección de ambición al Cartaginés. El 1 a 1 catapulta a uno y le deja una lección al otro.

Michael Barrantes (izquierda) y Mariano Torres fueron dos de los grandes protagonistas en el duelo entre Cartaginés y Saprissa, de la fecha 18 del Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Los brumosos venían con seis ganes al hilo, tenían la opción a la mano de catapultarse en la tabla y hasta pelear realmente por el liderato, pero su mezquindad les pasó factura. Los dirigidos por Paulo César Wanchope por poco se salen con la suya, con un estilo conservador que no les conocíamos; al final, les salió caro su temor.

Los blanquiazules, con un hombre más desde el minuto 65, tan siquiera hicieron cuatro pases consecutivos en la segunda parte y parece que les pesó el verse arriba en el marcador desde el primero tiempo.

Igual, hay que darle mérito al líder, a un Monstruo que fuera de la Cueva y jugando 25 minutos con uno menos por la expulsión de David Guzmán, no tuvo reparos para dominar la pelota a su antojo, lanzarse al frente y buscar lo que pretendía.

Es más, el mesurado Vladimir Quesada fue agresivo y en el 50′ hasta hizo tres cambios seguidos. Una muestra de agresividad y de lectura para identificar que los centenarios renunciaron al ataque, armaron una línea de cinco y ante esto, había que abrir los costados, lanzar centros y recurrir al arma de Kendall Waston.

Casi todo le salió a unos tibaseños que con un poco más de tiempo y definición, se habrían llevado la victoria. No se les dio, no obstante, siguen en la cima con 40 puntos y tienen el futuro en sus manos para terminar arriba.

Kendall Waston dio la asistencia para Orlando Sinclair, quien marcó el empate de Saprissa ante Cartaginés 1 a 1. (Rafael Pacheco Granados)

Sacrificar estilo por resultado Copiado!

Con tanto en juego y a falta de tan poco para que termine la fase regular del Clausura 2023, cualquiera sacrifica el estilo a cambio del resultado.

Curiosamente, al Cartaginés nunca se le había visto con tan pocas ideas en ataque ni con tan poca propuesta o deseos por ir hacia adelante en su casa.

El mejor equipo como local, el mismo que tenía 18 goles en el Fello Meza en los ocho juegos previos, se dedicó a resguardarse y cuidar el resultado a toda costa.

El gol de Carlos Barahona en el minuto 28 hasta fue un premio para un equipo que no tuvo claridad, pero que con la táctica fija concretó. Ojo no es que los blanquiazules no llegaron por la ausencia de Marcel Hernández.

Obviamente, Marcel y sus 11 goles hicieron falta para los locales, pero lo sucedido se debe más a una propuesta extraña y hasta mesurada de los centenarios. Al final, lo pagaron.

Lección de ambición Copiado!

Por algo Saprissa es el líder y busca el bicampeonato con fuerza. Y es que pese a la adversidad, este equipo parece estar decidido a luchar hasta el último minuto, como suele hacerlo.

En el Fello Meza no solo montó un monólogo en el segundo tiempo, sino que la expulsión de Guzmán les dio como un plus para seguir empujando.

Con Kendall Waston siempre como un arma letal, pero también con un Youstin Salas entregado, le robaron la pelota a Marco Ureña... Ulises Segura centró, Waston ganó y Orlando Sinclair definió solo en el 86′.

La lección es clara: quien tiene ambición de una u otra forma consigue lo que quiere. Precisamente, al Monstruo le sobraron deseos.

Hay que darle mucho mérito también a Vladimir Quesada, quien asumió el equipo sin tiempo y nunca se quejó. Quesada utilizó la lógica y de a poco va metiendo su sello, si bien da continuidad en lo que venía haciendo Jeaustin Campos.

Incluso, en el Fello Meza volvió a la línea de cinco con Fidel Escobar (recuperado), se vio sólido en defensa y pese a que por momentos se nubló en ataque, al final abrió los costados, buscó los centros ante la defensa reforzada y salió con lo que quería.

Ficha del juego: Copiado!

- Cartaginés: 1

Titulares: Kevin Briceño, José Luis Quirós, Carlos Barahona, Brandon Bonilla, Kevin Espinoza, Dylan Flores, Michael Barrantes, Jeykell Venegas, Allen Guevara, Ronaldo Araya y Jordan Smith. DT. Paulo César Wanchope.

Cambios: Darryl Parker (Briceño, al 10′), Diego Mesén (Araya, al 57′), José Fonseca (Barrantes, al 73′) y Marco Ureña (Venegas, al 73′).

- Saprissa: 1

Titulares: Kevin Chamorro, Pablo Arboine, David Guzmán, Kendall Waston, Gerald Taylor, Jefry Valverde, Fidel Escobar, Warren Madrigal, Mariano Torres, Álvaro Zamora y Luis Paradela. DT. Vladimir Quesada.

Cambios: Youstin Salas (Paradela, al 50′), Ryan Bolaños (Taylor, al 50′), Orlando Sinclair (Zamora, al 50′), Christian Bolaños (Madrigal, al 74′) y Ulises Segura (Valverde, al 80′).

Goles: 1-0 (28′): Barahona (Barrantes). 1-1 (86′): Sinclair (Waston). Roja: Guzmán (65′). Árbitros: Keylor Herrera con William Chow, Marvin Espinales y William Mattus. Estadio: José Rafael “Fello” Meza, 4 p. m.