Vladimir Quesada defiende a ultranza el nivel de los juveniles de Saprissa

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, no está de acuerdo con las críticas que reciben los juveniles de los morados. Ante los cuestionamientos, sacó un escudo y defendió a ultranza a sus figuras, tras el empate 2 a 2 ante Pérez Zeledón.

Para el técnico de la S, futbolistas como Douglas Sequeira, Samir Taylor, Warren Madrigal, Julen Cordero y Kenneth González cumplen y gracias a ellos se tapan bajas importantes por lesión, sanción o convocatorias a selecciones nacionales.

¿Qué sabor le deja este empate ante Pérez Zeledón, tomando en cuenta todas las bajas que tenía?

- En el camerino no estamos contentos, nos sentimos tristes. Hicimos un buen partido, los dos equipos hicieron un buen juego, pero nosotros siempre queremos ganar. En un gran porcentaje del tiempo del compromiso fuimos mejores, pero no concretamos y tuvimos desatenciones.

”He tratado de no tocar el tema de las bajas. Independientemente de quién jugó, nos deja satisfechos que todos en el equipo tienen ese deseo de ganar, de conseguir los objetivos y pelear.

”Los jóvenes han tenido una actuación destacada. Esta vez les tocó a Samir Taylor, a Warren Madrigal, a Kenneth González y considero que no desentonan, sino que aportan para el colectivo. Ellos, al igual que los otros, sostienen al equipo de buena manera, para darle oportunidad a los que están ausentes de que regresen y encuentren al equipo bien posicionado”.

¿Los jóvenes de Saprissa juegan porque hay que ponerlos o porque verdaderamente tienen calidad?

- Claro que tienen el nivel. Todos cometen errores, hasta los más experimentados. Me preguntan y le dan duro a los jóvenes, pero hay que ponerlos o entonces les pregunto: ¿vamos a seguir jugando todo el tiempo con los mismos?

”La misma prensa ha pedido que utilicemos a los jóvenes. En las divisiones menores de Saprissa desarrollamos lo mejor que podemos a nuestros jugadores. Ahora, esto es como todas las profesiones y así como los periodistas se equivocaron cuando iniciaban, igual los futbolistas jóvenes los cometen y de eso van a aprender”.

Podrían perder más distancia con Alajuelense en el liderato. ¿Cómo asume esto?

- Hay que esperar a ver qué sucede con Alajuelense. De igual forma, independientemente de lo que pase, para Saprissa lo más importante es el partido que viene el viernes.

Luego del clásico fue crítico con el arbitraje, sin embargo, ante Pérez Zeledón hay una mano en contra que no le sancionan a Saprissa y en el juego anterior también hubo un fallo arbitral que los benefició. ¿Por qué no fue tan crítico cuando lo beneficiaron?

- Porque la prensa no me preguntó. Si me hubieran preguntado, posiblemente me refería a esas situaciones.

”Lo dice bien, hubo una mano de Douglas Sequeira en el área en este partido, pero antes le hicieron falta a Douglas y eso no lo dicen. Tenemos que ver el video, para observar qué sucedió. Con todo respeto, considero que el que tiene la razón en esta jugada soy yo, porque a Douglas lo empujaron ante de tocar el balón con la mano”.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, aseguró que está satisfecho con el trabajo de sus juveniles. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuánta tranquilidad le da el recuperar a varias figuras que estuvieron con selecciones?

- Es muy importante y nos da algo de tranquilidad. Este lunes llegó Fidel Escobar al país y pensamos que el resto de muchachos que fueron convocados a las selecciones estarán de regreso este miércoles. Hay que valorar cómo están ellos, para definir si los tomamos en cuenta para el miércoles.

¿Saprissa se reforzó lo suficiente para competir por los tres torneos que disputa?

- Creo que sí. Tenemos un equipo competitivo, que está tratando de hacer las cosas bien. Pese a lo que viene sucediendo con sanciones, lesiones y convocatorias, estamos respondiendo en los tres torneos. Por ahora, los resultados nos respaldan.