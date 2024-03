Video: Policía frena a futbolista de Cartaginés que iba a increpar a un aficionado

Un oficial de la Fuerza Pública impidió que Josimar Méndez cometiera una locura tras la derrota de Cartaginés en la casa de Sporting, según consta en un video de la transmisión oficial de Tigo Sports y que podrá observar más adelante en este mismo artículo.

Quedó en evidencia que esa crisis de resultados en la que se encuentra el equipo brumoso genera otro tipo de problemas más allá de la tabla.

Los goles de Steven Cárdenas calentaron los ánimos de la afición blanquiazul que acudió al Estadio Ernesto Rohrmoser y los reproches desde las gradas eran más que evidentes.

Al finalizar el juego, Josimar Méndez perdió la cabeza y salió en carrera para intentar saltarse la malla e increpar a un aficionado que pagó su boleto para presenciar el juego.

El policía se encontraba en el sitio preciso para parar al futbolista y evitar que la situación pasara a más.

Otro jugador que también tuvo problemas con la afición fue Carlos Barahona, muy criticado en los últimos días.

Josimar Méndez se iba agarrar con un aficionado. pic.twitter.com/r30C6AqIWh — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 4, 2024

Al enterarse de ese par de percances, fue cuando el técnico Mario García decidió renunciar en plena conferencia de prensa, una dimisión que de inmediato rechazó el presidente del club, Leonardo Vargas.

¿Cómo analiza esa situación porque Josimar Méndez iba a saltarse la malla para ir a buscar a algún aficionado y, en el otro sector, Carlos Barahona también estaba peleando con la afición? Esa consulta se la formuló la periodista Irene Chinchilla al jerarca brumoso.

“Eso no se justifica, pero también hay que entender que somos humanos y a veces se les va la mano. Hay un ‘burro’ diciendo burradas en la prensa y ha llevado a Carlos Barahona a esa situación. Dan a entender cosas que no pueden ni comprobar, porque no son ciertas. Yo sé el grupo de jugadores que tiene el Cartaginés y eso es lo que ocasionan. Jamás aceptaría una situación de estas, Dios libre, pero hay que comprenderlas, porque los insultos a veces se pasan”, respondió Leonardo Vargas.