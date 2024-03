Cartaginés rechaza renuncia de su técnico Mario García

Leonardo Vargas no aceptó la renuncia de Mario García a la dirección técnica de Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

¿Renunció Mario García a la dirección técnica de Cartaginés? Sí. ¿Se va en definitiva del equipo? No. Al menos eso es lo que afirmó el presidente de los brumosos, Leonardo Vargas. Resulta llamativo, que en lo que va del Torneo de Clausura 2024, el timonel de los brumosos ha dicho públicamente en dos ocasiones que se va.

Esta vez, la molestia en sí del técnico mexicano y que lo llevó a anunciar su dimisión en plena conferencia de prensa no fue propiamente la nueva derrota contra Sporting, ni esa sequía de victorias después del gane contra Liga Deportiva Alajuelense.

En realidad, lo que llevó al entrenador a tomar la decisión inmediata de hacerse a un lado fue ver cómo la afición brumosa se estaba metiendo con algunos jugadores y que dos de ellos reaccionaron, como Josimar Méndez que increpó a algunos y Carlos Barahona, que también ha sido muy criticado.

Todo desató una verdadera emergencia en Cartaginés, que ameritó una reunión inmediata. Unos minutos después, el presidente brumoso salió a dar declaraciones.

“Mario sigue con nosotros, creo que la presión que se sintió al final del partido y que algunos aficionados con o sin razón se metieran con algunos jugadores lo molestó mucho. Él asumió su responsabilidad y dijo que eventualmente si tenía que irse, se iba a ir, pero creo que el camino del Cartaginés en este momento no va por ahí”, expresó Leonardo Vargas.

El jerarca brumoso indicó que ellos están convencidos de las cosas nuevas que se están haciendo en Cartaginés a nivel de dirección técnica y que Mario García tiene respaldo total.

“Nos explicó por qué dijo esas palabras (renuncia). Seguimos adelante y esperemos que pronto revirtamos esto”.

- ¿Fue al calor del momento?

- Es que también es responsable, o se siente responsable de lo que sucede en la cancha, porque es el que dirige a los jugadores, el que los entrena para venir a los partidos y al ver que se meten con algunos de ellos lo molestó y dio a entender, o dijo claramente que renunciaba. Yo no vi la conferencia, pero era marcado por esa situación que se había vivido.

- ¿Cómo se toma esa situación?

- Tranquilo, en este tiempo que llevo de conocerlo sé la persona que es y estoy convencido de que es un buen técnico para Cartaginés, que lo vamos a mantener y me lo tomo con tranquilidad. A veces la presión de ustedes (prensa) a veces lo lleva a uno a decir cosas que no está pensando, pero nada, seguimos adelante.

- ¿Fue la reacción por lo que pasó con Josimar Méndez?

- Yo no vi qué pasó, lo que dijo en la conferencia. Fue una decisión que tomó por lo que pasó con los jugadores y punto. Eventualmente, se debe entender, él es el responsable de los jugadores como director técnico y probablemente no le gustó que se metieran con ellos.

- ¿Cómo analiza esa situación porque Josimar Méndez iba a saltarse la malla para ir a buscar a algún aficionado y en el otro sector, Carlos Barahona también estaba peleando con la afición?

- Eso no se justifica, pero también hay que entender que somos humanos y a veces se les va la mano. Hay un ‘burro’ diciendo burradas en la prensa y ha llevado a Carlos Barahona a esa situación. Dan a entender cosas que no pueden ni comprobar, porque no son ciertas. Yo sé el grupo de jugadores que tiene el Cartaginés y eso es lo que ocasionan. Jamás aceptaría una situación de estas, Dios libre, pero hay que comprenderlas, porque los insultos a veces se pasan.

- ¿En qué términos se dio la reunión con Mario García?

- Tranquilidad, nosotros siempre hemos hablado bien con don Mario. Como dije antes de que pasara lo que pasó, yo confío en él, en el trabajo que él está haciendo y creo que pronto va a dar los resultados que esperamos.

- ¿Si se da una eventual derrota en el próximo partido seguiría sin problema?

- No sigue sin problema, no es que perdemos y está muy bien. Hay que analizar cosas e igual mañana empezaremos a analizar lo que pasó y si hay que tomar decisiones en el futuro, pues hay que tomarlas, pero no voy a decir: ‘Lo apoyo, lo apoyo, lo apoyo’ y a la próxima semana lo estoy quitando.

”No, no... Es un análisis después de los partidos que se hace y vamos a ver qué pasa. Es decir, veo que pronto vamos a salir de esto. Yo analizo los partidos y veo que el esfuerzo de los muchachos está y no veo que sea por falta de eso, que los jugadores no están dando la talla en su rendimiento a nivel de esfuerzo.

”A nivel deportivo las cosas no están saliendo, pero ahí vamos a seguir y no depende de eso. Hay muchas cosas por analizar para quitar o poner un técnico. No podemos continuar en eso”.