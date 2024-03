Mario García ‘renuncia’ a Cartaginés en plena conferencia de prensa

Mario García prefiere hacerse a un lado, al ver que Cartaginés no responde en cuanto a resultados y aseguró que su decisión es para no exponer a sus muchachos. (MAYELA LOPEZ)

Mario García está convencido de que si el problema de Cartaginés es él, entonces de inmediato da un paso al costado. Esa fue su reacción tras la derrota contra Sporting, por 2-0 en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

¿Es una renuncia irrevocable? “Algo hay que hacer, no podemos permitir que los culpables sean los que se matan en la cancha. Sé que confían en mí, pero quizás no es el momento, quizás fui transición. Ya lo dije desde que perdimos el primer partido, yo no vengo aquí por dinero, yo vengo a ayudar al fútbol y no está alcanzando, porque los resultados no existen”, expresó Mario García.

Añadió que qué cara le pone a los jugadores en la próxima práctica si otra vez perdieron y que con los cambios que hace hasta atenta contra la carrera deportiva de algunos.

“Yo no puedo ver a los jugadores a la cara cuando no les doy resultados, cuando se matan. Necesitamos un cambio y el cambio más fácil soy yo y punto, para qué nos espantamos, para qué hacemos cuento”, replicó, bastante contrariado por el momento de los brumosos.

Sin embargo, la dirigencia de Cartaginés respalda al entrenador y es posible que intenten convencerlo de que continúe, pero pareciera difícil.

Mario García se sorprendió al saber que Josimar Méndez y Carlos Barahona tuvieron problemas con algunos aficionados, luego de que los jugadores reaccionaron ante los reproches.

Eso impulsó al técnico mexicano a anunciar su salida, porque él ve a un equipo que se esfuerza.

“Yo creo que yo estoy en el lugar equivocado, yo creo que yo soy la falla y la realidad es que no quiero exponer a los jugadores a eso y estoy pensando en desinflar este tema con mi salida, porque no es justo. No son justos los resultados, pero son merecidos, porque nos comemos los goles y celebran todos a costa nuestra”.

Dijo que eso no puede seguir así, porque el equipo está fuerte, pero sin resultados.

“Pasa eso con la gente, yo veo el esfuerzo, lo que hacen los jugadores y no merecemos esos resultados. Los muchachos están bien preparados y listo, regresamos después, cuando las cosas estén más tranquilas, porque así nos va a hacer daño. La salud mental es más importante que un resultado, que un torneo”.

Añadió que de poco vale si se juega bien o no, porque el medio es de puros resultados y Cartaginés no los está teniendo.

“Hay que acabar con esto, los muchachos no merecen eso y lo más fácil es uno”.

¿Está anunciando su salida? “Sí, para qué (seguir). ¿Cuántas derrotas más? Ya hace daño, me explico. No importa jugar bien, hay que ganar, no estamos ganando y algo hay que hacer. Ya moví por acá y por allá. Yo no quiero hacerles daño a los muchachos, estoy agradecido con ellos. Fue una buena experiencia y hay que saber estudiar un poquito antes los entornos”, respondió.

Dijo que fue un aprendizaje más y que deja cosas positivas en Cartaginés, porque “el equipo está como un avión”.

Para él, el problema no son los jugadores y si no son ellos, entonces es él.

“Alguien tiene que pagar esto y si hay gente cómoda en el club, yo no soy cómodo. No me gusta perder y que me estén celebrando (...). El equipo juega bien, corre, pero no basta eso”.

Reiteró que se requiere de un cambio drástico y no se trata de “la gente que se mata”, en alusión a sus futbolistas.