Víctor Hugo Alfaro, presidente de Uniffut: ‘Valoraré mi continuidad’

Víctor Hugo Alfaro tiene 20 años al mando del fútbol femenino del país y en este momento considera postular su nombre para la presidencia de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), para la elección prevista en abril de este año.

Cinco equipos de la Primera División de la Liga Femenina le piden cuentas a las personas que conforman el Comité Director.

LEA MÁS: Alajuelense y Saprissa lideran grupo de equipos que llaman a cuentas a jerarca del fútbol femenino

Alajuelense, Sporting, Saprissa, el Municipal Pococí y Dimás Escazú piden los estados financieros de los últimos tres años. Además, abogan por un cambio profundo en la participación de los clubes en los procesos de diseño y decisión dentro de la Uniffut, pues “hasta ahora sentimos que se nos ha limitado”, según reza el documento del que La Nación tiene una copia.

Alfaro conversó este jueves con La Nación. Mencionó que todos los temas financieros y contables están claros. Además, dijo que los montos económicos que genera la Uniffut no cubren todos los gastos en los que incurre la liga. Señala que todas estas dudas obedecen a un movimiento político que lo quiere fuera del fútbol femenino.

-- ¿Cómo toma las explicaciones que piden cinco de los ocho equipos que conforman el campeonato de Primera División?

– Una carta que ni siquiera me llegó a mí por parte de ninguno de los equipos, me la mandó una persona de la Federación Costarricense de Fútbol. Viene dirigida a mí y me parece que los equipos, que son asociados a la Asociación Deportiva Liga Fútbol Femenino (Adelife), tienen todo el derecho de aclarar dudas, pero creo que están mal asesorados porque el documento lo considero algo informal.

“En 15 días tendremos una conversación con ellos, la reunión será en ese plazo porque el presidente de la Fedefútbol (Osael Maroto) quiere estar presente. En la Uniffut, todo está en orden a nivel financiero y contable”.

-- ¿Cómo toma las inquietudes financieras de los cinco equipos que firmaron la carta, que piden los últimos estados financieros de la Uniffut?

– El fútbol femenino ni siquiera genera para cubrir los gastos de operación. Nosotros destinamos fondos importantes que van directamente hacia los equipos; los premios de los mundiales y los ingresos por patrocinios van hacia los equipos. No tenemos problemas con eso.

– ¿Los equipos de la Primera División no tienen voto en las decisiones de la Uniffut?

– Nosotros estamos compuestos por una asociación madre que es la Uniffut y tres asociaciones deportivas: Adelife (Primera División), la Asociación de Fútbol Femenino Menor y la Asociación de Segunda División Femenino. En cada una de ellas hay un comité director.

“Que digan que los equipos no se toman en cuenta en las decisiones es totalmente falso, porque cuando hay una asamblea, los que votan son los equipos de la Primera División en Adelife. Hay que explicar que tres personas de cada una de esas asociaciones conforman la Asamblea General de Uniffut. Esto está diseñado como lo sugirió la FIFA en algún momento. Nosotros no estamos haciendo nada que no esté reglamentado y si eso lo debo explicar, lo explicaré sin reparo alguno”.

– Los equipos que firman la carta donde se piden aclarar algunos aspectos, hablan de una mayor participación en la gobernanza del fútbol femenino. ¿Qué le dice eso?

– Con respecto a la gobernanza, debo aclarar que es la única liga afiliada a la Fedefútbol que los miembros de las juntas directivas no pueden ser electos más de dos veces consecutivas. Entonces, me parece que hemos avanzado por el camino correcto. Acá hemos sido claros con todo, me reúno con los equipos para ver los temas de los campeonatos y ellos tienen conmigo línea directa. Me pidieron una reunión y la tendremos como muchas otras que se han dado.

Víctor Hugo Alfaro tiene 20 años al frente de la Liga Femenina de Fútbol. (Jorge Castillo)

La Unafut tuvo la iniciativa de administrar la organización del torneo de Primera División de la Uniffut. ¿Cómo marcha ese punto?

— El convenio que queríamos establecer consistía en que la Unafut administre el campeonato de Primera División Femenina. Esto porque la Unafut puede tener un músculo importante para el proyecto, pero hasta el día de hoy no hemos recibido una propuesta formal en sí y en la liga femenina decidimos dar un espacio al respecto de esa posible alianza.

“Las cosas tampoco se pueden hacer en carrera, no le podemos dar la administración de un torneo femenina a otra liga afiliada a la Fedefútbol. Hay que hacer un convenio como se debe, tener claro cuál es el rumbo y los objetivos por cumplirse. Yo nunca me he opuesto a la proyección del fútbol femenino.

“Cuando uno ve que algunos equipos de la Unafut no están muy conformes en la forma de jugar el torneo, entonces también uno tiene que velar por el bienestar de todas las estructuras del fútbol femenino, porque es mucho más que la Primera División. Proyecto como tal no se ha dado, fueron conversaciones informales”.

– Los cambios llegaron en la política del fútbol en el 2023. En el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol hubo modificaciones relevantes. ¿No cree que esas variaciones también le tocan la puerta a la Uniffut?

– Me parece que es un tema político. Me parece que hay posiciones de otras ligas que se involucran. No me da pena decirlo, yo soy un dirigente de pueblo que aprendí a trabajar en el fútbol de hombres para llevar eso al fútbol femenino, rama que prácticamente no existía en el país. Yo me debo a los equipos que nacieron en el fútbol femenino y también a los que hoy están. Ojalá que esto no sean movimientos que vienen desde afuera para deteriorar una actividad que va en crecimiento. No comparto cuando hay gente que dice que esto se estancó.

– Don Víctor, usted tiene 20 años en el fútbol femenino. ¿No cree que estas explicaciones que le solicitan cinco equipos es una manera sutil de marcar un camino que lleve a cambios de liderazgos en la toma de decisiones?

– En este año termino mi gestión, valoraré quedarme. Ya son 20 años de andar en esto y hay que poner en una balanza si vale la pena desgastarse más. Hay una estructura muy importante en todo el país que puede salir adelante.

“Yo lo voy a valorar (la continuidad), gracias a Dios no vivo del fútbol femenino. Mi familia fue exitosa en temas empresariales y puedo refutar a cualquier persona que crea, o tan siquiera deje en el aire, que yo vivo del fútbol femenino. Valoraré si continúo o no”.

– ¿La Unafut le pidió a usted información financiera de la Uniffut para sostener el convenio en donde se pretendió la administración del torneo de Primera División?

– Imagínese usted que hay firmas en esa carta que no sé ni quiénes son porque no tienen ni nombre. Me parece que las preguntas que se hacen en ese documento son las mismas consultas que me hizo la Unafut para ver la posibilidad de un convenio. Yo creo que son documentos privados de mí liga y no tengo por qué dárselos a ellos.

– No tiene que dársela a otra liga, pero ahora son cinco equipos de la Primera División Femenina quienes lo piden, incluyendo a Dimas Escazú y el Municipal Pococí, equipos a cuyos dirigentes usted conoce desde hace muchos años.

– Me parece que convencieron a dos o tres equipos para que hicieran las mismas consultas, porque les han vendido la idea de que esa es la salvación del fútbol femenino. Aquí todos saben cómo se vota en el fútbol femenino para asignar puestos y tomar decisiones. Nada es por el lado oscuro.

“Yo no voy en contra de la corriente, si tengo que hacerme a un lado, me haré, pero quiero ver propuestas que en realidad le puedan generar un mejor futuro a esta disciplina; si es así, bienvenidas sean”.

– ¿Cómo se elige el Comité Director de la Uniffut? Liga que al final es la que vota en las asambleas de la Fedefútbol.

– La junta directiva de Uniffut la conforman tres asambleístas por cada una de las tres asociaciones (Adelife, Segunda División y Liga Menor). Y a lo interno de cada asociación eligen a esas tres personas. Y tres personas del Comité Director de la Uniffut son los que votan en las asambleas de la Fedefútbol. La Uniffut es la asociada a la Fedefútbol.

– Algunos actores del fútbol hablan de la posibilidad de crear una liga femenina ajena a la Uniffut si las cosas no mejoran. Eso sería sacar a la Uniffut del protagonismo para forzar cambios, entre ellos en la política. ¿Cómo lo toma?

– Ligas piratas existen. Personas que hacen negocios personales al cobrarles a los equipos mucho dinero por participar y que no tienen mayor beneficio que solamente jugar, pero son torneos ajenos a la Fedefútbol. El que tiene el derecho, por medio de la FIFA y está en los estatutos de la Fedefútbol, es la Uniffut. Pero eso no pasará porque yo no me prestó para esas cosas, yo velo por el bienestar del fútbol femenino.