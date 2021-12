Vetan el Ricardo Saprissa y castigan a Keysher Fuller

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) no dejó pasar los incidentes que se presentaron en el primer partido de la gran final entre Saprissa y Herediano. Los morados recibieron el veto de su estadio por un partido, dada la agresión al fotógrafo del Team, el ingreso de bengalas y objetos prohibidos.

[ Comisario reporta agresión a fotógrafo de Herediano pero no los insultos racistas ]

El tema no quedó ahí, ya que Keysher Fuller denunció en sus redes sociales aparentes insultos racistas en la Cueva, por lo que el Tribunal procedió a abrir una investigación.

Sin embargo, Fuller fue uno de los más afectados. Por medio del video lo castigaron con tres partidos y se perderá la vuelta de la final. Al lateral lo declararon “culpable de realizar gestos obscenos a la afición presente en el estadio”.

A continuación el detalle de las sanciones:

Deportivo Saprissa:

- Una multa al club de ¢200.000 y el veto del uso del Estadio Ricardo Saprissa por un partido, de conformidad con el artículo 72 inciso 3 del Reglamento, debido al lanzamiento de objetos peligrosos por parte del público que impactaron a una persona dentro del terreno de juego.

- Otra multa de ¢100.000 de conformidad con el artículo 55 inciso 2 punto c), por permitir el ingreso de objetos no autorizados (bengalas, bombas de humo y pólvora) en su recinto deportivo.

Club Sport Herediano

- Una multa al equipo rojiamarillo de ¢200.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1, ya que cinco personas o más fueron sancionadas con medidas disciplinarias por el cuarteto arbitral por sexta ocasión en la temporada.

-Otra multa al equipo de ¢175.000 de conformidad con el artículo 32 inciso 1, por retrasar el inicio del encuentro por quinta ocasión en la temporada.

- Luego de tal análisis, se decidió sancionar al jugador Keysher Fuller con tres partidos de suspensión y una multa de ¢175.000 de conformidad con el artículo 38 inciso 1, por ser culpable de realizar gestos obscenos a la afición presente en el estadio.

Inaceptable

Uno de los actos más lamentables que se dieron en Tibás fue el impacto que recibió en el rostro Luis Eduarte, fotógrafo de los florenses, quien terminó con una cortada en su ceja izquierda luego de que lo golpearan con un objeto que cayó desde la gradería.

[ Fotógrafo de Herediano narra lo sucedido en Estadio Ricardo Saprissa: ‘Tenía toda la cara llena de sangre’ ]

Eduarte necesitó atención médica y fue suturado en el propio estadio Ricardo Saprissa, gracias a la intervención del doctor de los rojiamarillos.

“Pensé que qué raro, porque fue duro, me desbalanceó, pero no le presté importancia y seguí tomando fotos. Al sentir mojada la cara pensé que me tiraron una botella y se estalló. Al limpiarme con la mano me percaté de que tenía toda la cara llena de sangre. Me fui para donde estaba el médico del Herediano y me dijo que había que suturar porque tenía la ceja abierta”, relató Eduarte.

Saprissa vs Herediano La afición de Saprissa utilizó bengalas y lanzó rollos de papel en la salida de su equipo para el primer juego de la gran final del Apertura 2021 ante Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Indignación por discriminación racial

Epsy Campbell, primera Vicepresidenta de la República, reaccionó con indignación al enterarse de la denuncia que realizó Keysher Fuller por insultos racistas durante el primer juego de la gran final.

Campbell trabaja de la mano con la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División en diferentes campañas para sensibilizar, educar y erradicar esta lamentable práctica. Es por esto, que levantó la voz contra lo ocurrido.

“El día de ayer, durante el juego entre Heredia- Saprissa, hubo un lamentable episodio de violencia y discriminación racial en contra del jugador afrocostarricense Keysher Fuller. Para Keysher y su familia, toda mi solidaridad”, posteó en sus redes sociales.

Además, añadió: “En lo que debería ser una fiesta deportiva, este tipo de situaciones son inaceptables, por lo que hago un llamado urgente para que las autoridades competentes actúen de manera diligente y tomen las medidas y sanciones correspondientes a los responsables de estos actos y, de ninguna manera, contra el jugador”.