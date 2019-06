“Sobre la plantilla queda mucho, queda un mes por delante en el que van a pasar muchas cosas, poco a poco se va a ir definiendo un once, pero eso lo tiene que determinar Andrés Carevic. No va a tener un once fijo, seguro, por lo que hemos estado viendo durante los entrenamientos, sino que en función de las características del rival va a ir cambiando y van a tener minutos muchos jugadores”, mencionó Lleida.