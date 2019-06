“De lo que más me llamó la atención fue el liderazgo y el manejo de Junior Díaz, que era como el entrenador en el campo y siempre con mucha personalidad. A mí me parece que es una de las grandes adquisiciones que tiene la Liga, un jugador que está entero, que se sabe el juego y que de defensa central por la izquierda no tiene que correr tanto. Esa línea de cuatro se ve muy bien”.