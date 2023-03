Incógnito dirigente irrumpe por la silla presidencial de la Fedefútbol

No es mediático y si camina por la acera probablemente usted no lo reconozca, porque hasta en internet son escasas las imágenes en las que aparece; no obstante, ha encontrado la pasión de invertir su tiempo en el fútbol y ahora quiere llegar a la silla más grande del balompié tico: la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

De hecho, Osael Maroto es más reconocido en el mundo empresarial, debido a que dirigió junto a su hermano la reconocida empresa de abarrotes Mayca, vendida a Sysco en 2017. Sin embargo, Maroto desde 2019 está vinculado al fútbol por la compra de Sporting F.C.

Después de una etapa de crecimiento acelerado del club que tiene como sede Pavas, Osael puso su mirada en la FCRF, según dirigentes allegados a la cabeza de Sporting.

Maroto, de 49 años, quiere impulsar el fútbol nacional y su proyecto de gestión, administración y desarrollo ya ha sido conocido por diferentes actores que tienen voz y voto en la Asamblea en la que se elegirá al próximo presidente federativo, en agosto entrante.

Todavía no se ha ratificado si tendrá un contendiente, pero en los pasillos del fútbol tico se habla de que Rodolfo Villalobos, actual presidente, ya tomó una decisión definitiva de postularse nuevamente.

Sergio Hidalgo, actual integrante del Comité Ejecutivo y además presidente de la Liga de Ascenso, considera que Maroto tiene muchas virtudes y en corto tiempo ha demostrado un liderazgo necesario en la cabeza del fútbol tico.

“Lo conocimos en Liga de Ascenso, fue campeón en Liga de Ascenso, en un año hizo campeón al equipo y además lo ordenó en la parte administrativa y le dio una estructura de equipo consolidado. Ahí vi su fortaleza. Le dio una visión empresarial a un equipo”, aseguró.

Hidalgo explicó que él conoce la intención de Osael, ya que se ha mantenido cerca de la Liga de Ascenso pese a que ahora tiene a Sporting en Primera División. El motivo es que tiene un convenio de colaboración con el equipo San José F.C., en la segunda categoría, que incluso juega en Pavas.

Aquil Alí, vicepresidente de Fuerza Herediana, enfatizó que desde su visión el jerarca de Sporting tiene un plus y es que sabe manejarse en la parte comercial.

“Yo conozco a Osael desde hace mucho tiempo porque ellos fueron los dueños de Mayca, y es una persona sumamente trabajadora. Sabemos lo que hicieron con Mayca y la vendieron muy bien a una transnacional. En términos de empresario es exitoso y tiene muy buenas ideas”, reveló.

Alí contó que pudo compartir durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 con el jerarca y conocer parte del plan que quiere desarrollar en la Federación.

“Por otra parte, agarró a Sporting y lo tiene peleando y muy bien, pero también se preocupó por hacer un estadio bueno como el Ernesto Rohrmoser; él está mejorando el fútbol nacional. Su propuesta la conozco y es muy buena, tiene nuevas ideas”, dijo.

Por último, Luis Carlos Chacón, director general de San Carlos, fue más allá y recalcó que desde su panorama, una llegada de Osael a la presidencia sería de gran avance para el fútbol tico.

“El currículo de Osael habla por sí solo. En la parte deportiva lo está haciendo muy bien; es más, estamos aprendiendo de lo que hace. Siento que está con visión, tiene una estructura femenina consolidada, ha demostrado que sabe trabajar las bases. Sabe hacer organigrama de equipo, porque tiene presencia en diferentes categorías, y además, algo muy importante, es que el fútbol de Costa Rica necesita gente que no viva del fútbol y él no necesita el fútbol. Él más bien viene a invertir su conocimiento y tiempo. Necesitamos visión empresarial en la cabeza y dejar de desangrar el fútbol nacional”, sentenció.

Como un adelanto de lo que Maroto buscaría si llega a la presidencia, Chacón explicó que en las conversaciones que tuvo con él le quedó claro que pondrá por delante el beneficio común sobre el personal.

Osael Maroto (der.) firmó un convenio en 2020 como representante de Sporting con la Municipalidad de San José. En la imagen con el alcalde de San José, Johnny Araya. Fotografía: Municipalidad de San José

“Su mayor objetivo es sumar y ayudar a que el fútbol sea realmente de altos estándares y que realmente las limitaciones que se viven para desarrollar el talento: infraestructura, educación, entre otras, se combatan. A Osael Maroto lo conozco muy bien y los atributos que tiene son envidiables”, profundizó.

En 2020, Maroto dio una entrevista a La Nación, en la que argumentó como él y su hermano (José) habían decidido incursionar en el fútbol.

“Para nosotros no es un negocio, es algo que siempre quisimos hacer. Lo fuimos a ver a Bolivia, a la escuela de fútbol de Tahuichi Aguilera y quisimos replicarlo al país. Quisimos hacerlo como proyección social a nivel de familia y al no verlo como un negocio, no tenemos intención de salirnos. Difícilmente es un negocio, habrá algunos que tendrán la habilidad, pero pareciera que son pocos los que logran que sea un negocio”, señaló.

Él se refiere a que Sporting tiene como su principal criterio el beneficio social y a partir de ahí desarrollar todo lo demás. Hoy el club cuenta con equipo masculino y femenino, divisiones menores, y recién incursionó en el Fútbol Sala, con un plantel de Primera División.

“Cuando nos comprometemos en algo somos muy serios, y esto es un compromiso. ¿Cómo le vas a crear la ilusión a un niño de algo y luego se lo quitás? No se vale. Ese compromiso que tenemos con los niños que ya pertenecen a las categorías sub-15, 17 y 19, la Segunda División de hombres y ahora lo que estamos construyendo en el fútbol femenino... Si dijimos que lo vamos a hacer, es porque estamos seguros. No sé si hay dinero o no, pero lo que sí tenemos claro es que no queremos sacar dinero a través del fútbol. Lo que queremos es devolverle a la comunidad, en este caso de Pavas, aunque no estamos cerrados a otras comunidades. No sé si es o no rentable, pero no es lo que nos preocupa. Si mañana llegamos a generar un colón, va a regresar al equipo y no a la familia”, concluyó.

Este diario, por medio del departamento de prensa de Sporting, envió preguntas a Maroto sobre el tema, pero de momento no han sido respondidas.