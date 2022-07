Un Bryan Oviedo dolido en su vuelta a Saprissa revela por qué no firma ya

De entrada, el anuncio por el que tanto esperó la afición de Saprissa no fue como muchos se imaginaron y el tema de Bryan Oviedo generó mucho malestar y confusión entre los mismos seguidores de los morados.

Si bien, Oviedo finalmente se volvió a poner la camiseta del Monstruo, aún no es seguro que se quede y por ahora solo hay un precontrato con una fecha límite al 15 de agosto para definir si realmente se queda o si continúa con su carrera como legionario.

Bryan entrenó este jueves con los tibaseños, pero lejos de que todo fuera felicidad para él, en realidad no pudo ocultar que está dolido con propios y extraños que lo cuestionan y en redes sociales hasta lo tildan de faltarle el respeto a la S o tomarla como una segunda opción por no firmar de inmediato. El zurdo salió al paso de quienes afirma hablan sin saber la realidad y las limitaciones que tiene.

“Los últimos días han sido difíciles para mí y para mi familia. Hay algunos comentarios no tan positivos y a uno le duelen, porque uno quiere venir acá y tiene mucha ilusión. Es algo que está fuera de las manos de uno, porque tengo un representante, tengo un contrato que debo respetar con él y tuve que hacer muchas cosas para estar acá. Hablé con mi representante y llegué a un acuerdo con él, que se basa en que si al 15 de agosto no sale algo que verdaderamente sea muy bueno para mí, prefiero quedarme acá”, señaló el lateral.

Además, añadió: “Mi ilusión es estar acá y estar en el club y es que Saprissa es un sentimiento que por más que uno esté muchos años afuera, nada se iguala o se compara... Por esto que explico se da el preacuerdo y no es como alguna gente dice, de que esta es mi segunda opción, sino que para mí es mi primera opción. Incluso, ya he rechazado algunas alternativas afuera que no eran lo que pienso y significa mucho más para mí estar acá, estar con de mi familia y jugando en Costa Rica”.

El experimentado lateral detalló que hay muchas opciones de seguir con el Monstruo y para él no habría problema en hacerlo oficial de inmediato, aunque prevalece lo que ya había firmado antes con su agente y si lo irrespeta, le traería consecuencias legales.

Es más, el jugador de 32 años ofreció disculpas a quienes se han sentido afectados de alguna manera por el tema y quiso reiterar su compromiso con el club que lo formó.

“Les agradezco todo el apoyo y ofrezco disculpas por la situación, pero es algo que no está en mis manos, es algo que está en un contrato y no le puedo pasar por encima, porque podría tener problemas en un futuro. Espero que todo se dé bien y pronto firmar temporalmente y quedarme acá jugando”, añadió.

Oviedo quedó libre del Copenhague de Dinamarca a mitad de año y aunque puede negociar con cualquier equipo, este contrato que tiene con su representante no le da la libertad total, según dijo.

El carrilero espera que su situación se resuelva antes del 15 de agosto y por lo mismo se sumó a las prácticas bajo las órdenes de Jeaustin Campos. Si finalmente necesita todo el plazo y hasta el 15 de agosto define, estaría disponible para la jornada siete de un certamen con 16 fechas de fase regular.

Los tibaseños aún no revelan si la opción con Bryan sería para que firme por un semestre, un año o más con el Saprissa.

“Estoy muy contento de estar nuevamente acá, que es mi casa. Desde un principio siempre dije que mi primera opción era Saprissa y es lo que he querido. Ya había mencionado que si volvía a Costa Rica alguna vez iba a ser a Saprissa. Entrenar me trae muchos recuerdos y sentimientos que me hacen muy feliz”, finalizó el zurdo.