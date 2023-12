Técnico Amarini Villatoro revela si Cartaginés lo buscó para ficharlo

Cartaginés aún no comunica su decisión final con Mauricio Wright, pero es una realidad que el tema del técnico está en evaluación y al parecer, en el club sondean a posibles candidatos para el puesto. Entre las opciones, figura el nombre del guatemalteco Amarini Villatoro.

El técnico guatemalteco, Amarini Villatoro, dirigió a Pérez Zeledón en la temporada 2021-2022. Su saldo con los generaleños fue positivo. (Pérez Zeledón)

Villatoro conversó con La Nación y confirmó que contactaron a su representante y según le transmitió el agente, lo valoran como una de las opciones en la Vieja Metrópoli.

“Costa Rica es el mejor fútbol del área, pero tendría que ver el proyecto deportivo. Si regreso, me gustaría pelear más arriba y el Cartaginés lo ha hecho. A mí no me han hablado directamente, pero mi representante me dijo que lo contactaron y que me manejan entre las dos o tres opciones que tienen en Cartaginés”, respondió el timonel.

Amarini tiene contrato con el Xelajú de Guatemala hasta mediados del 2024; sin embargo, esto no es ningún impedimento para que salga. El propio estratega confesó que cuenta con una cláusula, por si se presenta una alternativa en el extranjero, por lo que no tendría que mediar ninguna negociación entre clubes.

El chapín, de 41 años, confesó que fue esta semana cuando su agente le comentó del acercamiento de los centenarios. No obstante, recalcó que aún no le dieron una oferta formal y por ahora todo fue a través de su agente.

“No hay más, solo sé que me consideran como una de las opciones que están manejando en Cartaginés... Si es que me eligen, ojalá sea pronto. No me gustaría dejar a mi equipo actual en la pretemporada, espero que se definan antes, pero igual yo estoy tranquilo en mi club”.

Villatoro está muy al tanto del balompié costarricense y en especial del Cartaginés. Incluso, valoró que se sorprendió mucho al ver los juegos de las semifinales contra Saprissa y la forma en la que los brumosos quedaron eliminados (6 a 0 global). A su parecer, el plantel daba para mucho más.

Villatoro quiere revancha en Costa Rica

Amarini Villatoro no es ningún extraño para el fútbol de Costa Rica. El timonel ya dirigió a Pérez Zeledón (temporada 2021-2022), aunque en esa ocasión le tocó luchar por no descender y logró salvar a los generaleños.

Pese a su corta edad, Villatoro fue campeón tres veces en suelo chapín (dos veces con el Guastatoya y una con Xelajú) y también estuvo al mando de la selección guatemalteca. Sin embargo, quiere revancha en suelo tico y su anhelo es estar en un club que luche por un campeonato.

“Me seduce bastante el Cartaginés, porque competiríamos por lo que quiero siempre. Soy un técnico trabajador, exigente, detallista y actualizado, porque trato de viajar a Europa y México, para estar al tanto de lo último. Mis jugadores dicen que soy muy intenso”, explicó.

Amarini se define como un entrenador de la escuela de Johnny Chaves (qdDg). Con Chaves se terminó de formar en una pasantía de dos años que realizó en Pérez, cuando apenas iniciaba en esta profesión (23 años).

Ahora espera que finalmente se concrete la oportunidad con los blanquiazules. Sino, señaló que seguirá muy a gusto en el Xelajú, equipo con el que ganó el Torneo de Clausura 2023 y con el que llegó a las semifinales del Apertura 2023.