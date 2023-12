Un afligido Mauricio Wright quiere pensar bien qué hacer luego de la catástrofe de Cartaginés

Mauricio Wright lamentó que esta vez no pudo enderezar el barco de Cartaginés. No habló de irse del club, pero tampoco de continuar. Él quiere pensar bien lo que hará. (MAYELA LOPEZ)

Mauricio Wright nunca había vivido en su carrera como técnico un golpe tan fuerte como lo que le ocurrió con Cartaginés. Su expectativa era otra, pero muy afligido no entiende cómo esta vez no pudo enderezar la barca.

Hoy no sabe si continuará o no. Es algo que debe meditar bien y no al calor del momento, luego de la derrota por 4-0 contra Saprissa en Tibás, ni el perder esa semifinal con un global grosero de 6-0. Eso es algo que no asimila.

“El global es abultado y de mi parte duro, porque de las semifinales que yo he dirigido, que son bastantes, salir sin ganar un partido y sin sumar un punto también, es muy doloroso para mí”, expresó Mauricio Wright, quien lamentó los números pésimos para su gestión al frente del equipo blanquiazul.

- ¿Qué conclusiones saca y cómo está su futuro contractual?

- El futuro mío está en lo que yo piense también, en lo que yo considere que debo hacer. A veces uno tiene que pensar las cosas, ahorita después de esta serie bien ganada por Saprissa no pudimos, a pesar de que intentamos. Parte de lo que se venía hablando viene siendo lo mismo y Saprissa demostró mucha jerarquía, las ocasiones en la que llegaron las convirtieron y nosotros seguimos padeciendo el mismo mal. Así es, hay que reconocer cuando lo superan a uno y Saprissa nos superó a nosotros.

- ¿Siente que la apuesta no le salió por el equilibrio en el medio y que a lo 20 minutos tuvo que hacer cambios?

- No, no, el fallo es mío, porque la lectura del juego y lo que pensaba al inicio del juego con el planteamiento era venir a buscar el juego, veníamos con dos goles abajo en la serie y eso nos decía que teníamos que venir a buscar algo más que solamente meter el bus en líneas ultradefensivas y tratar de no irnos como nos fuimos.

“No habíamos iniciado mal, pero en estas instancias cuando un equipo es ampliamente superado, pues uno tiene que reconocerlo. Qué puedo decir de los muchachos, nada. Saprissa fue mejor, fue más contundente, metieron los goles y nosotros no, no pudimos contener. Así se resume lo que fue esta serie”.

- ¿Cuáles son las cosas que debe pensar después del 33% de rendimiento suyo en general con Cartaginés?

- Voy a evaluarlo, voy a pensarlo bien, son mis cosas, son mis temas y el porcentaje malo es para mí nada más. Yo asumo la responsabilidad, en el momento en el que yo decidí venir acá había un riesgo, lo asumí y en este momento yo no me voy a quitar nada de encima. La responsabilidad es totalmente mía.

“Como lo dije hace unas conferencias de prensa atrás, si ahora me toca ser el malo, tengo que asumir el rol de malo. Algunas veces me ha ido bien, he sido el bueno, el héroe como parte de las cosas buenas y ahora me tocan las cosas malas y tengo que asumirlas”.

- ¿Cuál es la responsabilidad que usted asume? ¿Hay responsabilidad en los jugadores?

- En la temporada para Cartaginés contra los grandes le sacamos solo un punto a Alajuelense en casa, en la gestión mía. El panorama se mantiene igual y yo voy a evaluar lo mío, no acostumbro a los jugadores. Yo vi a los muchachos que corrieron, que intentaron y tuvimos que hacer un reacomodo por los goles que encontró Saprissa muy rápido en el juego.

“Hay que tomar riesgos y hay que tomar esas decisiones feas, incómodas de hacer movimientos muy rápido en el partido para tratar de recomponer y hasta cierto punto se recompuso bastante hasta que llegaron los otros goles. Así nos fue y yo asumo”.

- Los jugadores dicen que es culpa de ellos también. ¿Qué piensa de eso y cuánto influye que no hizo pretemporada usted?

- Cada quien que asuma lo suyo, yo voy a asumir lo mío como cabeza del equipo en este tiempo que he estado por acá y yo no voy a meter a nadie más, no es mi estilo, no es mi forma. Yo tengo que comportarme como siempre lo he hecho y tengo que vivir este trago amargo, fortísimo con esta eliminación de esta forma, es la primera vez que me pasa en todas mis gestiones como entrenador.

“Siempre hay una primera vez y me toca a mí. Estoy con la consciencia tranquila de que tratamos de llegar a modificar cosas. Hicimos lo que pensamos que era lo necesario para el equipo, para tratar de reformar muchas cosas. En estas instancias no se reflejaron, no se vieron, fuimos ampliamente superados y hay que decirlo, aunque me duela muchísimo y me moleste, es la verdad, es lo que sucedió”.

- Lo de Cartaginés es un problema de disciplina y ustedes lo saben. La afición está triste y molesta. ¿Usted continúa? ¿Cuántos de esos jugadores continuarán si usted sigue?

- Yo creo que si usted que conferencia tras conferencia ha hablado de actos de indisciplina, yo le he dicho que le haga llegar toda esa información a los dirigentes que son los encargados de la planilla y ellos tienen que tomar decisiones al respecto. Yo me encuentro un equipo con gente importante, de peso, con categoría, pero cuando las cosas no salen, no salen. Yo no pude enderezar la barca en estas instancias.

“Por eso es que yo asumo y yo vine a jugarle a Saprissa. Si uno viene aquí y mete el bus contra Saprissa como está jugando ahorita, le puede ir peor. Los goles que recibimos y de la forma en la que los recibimos uno dice pucha, quedamos en esa deuda nosotros, pero yo prefiero venir, apostar y que los jugadores de Cartaginés salgan a la cancha y demuestren la categoría y lo que tienen (...).

“Lo de la indisciplina es algo que a mí se me escapa de las manos porque no me llegó evidencia de nada y no puedo señalar nada, ni a nadie, en ese aspecto”.

- Algunos jugadores caminaban. ¿Cree que necesitan más ritmo para dar mejores resultados?

- Una de las cosas que intentamos como cuerpo técnico con Fernando Ponce y con Paolo Jiménez fue ese reacomodo de la parte física. Lo intentamos en algunas semanas y para nosotros como cuerpo técnico fue complicado, porque tuvimos nueve partidos en el primer mes en el que estuvimos, porque no había tiempo para trabajar algunos aspectos importantes e ideas nuevas que traemos, porque cada técnico con su librillo.

“Y en ese lapso de tiempo nosotros no tuvimos la posibilidad de trabajar en algunas áreas que hoy nos pasaron un poquito de factura. A mí no me gusta hablar de ciertas cosas porque suena casi a excusa y yo no soy de excusas.

“Tengo que aceptar y asumir el golpe duro que nos llevamos en esta eliminación, en esta etapa y no quiero redundar en otros aspectos, porque sería como desviar y decirle a la gente cosas que no me interesa decir. Yo prefiero ‘frentear’ y asumir lo que pasó como tiene que ser y decir que esta vez no pude enderezar la barca. Eso fue lo que pasó”.