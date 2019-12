Sí, por tal me tienen, y con ese apelativo pretenden injuriarme, ahora que el glorioso Deportivo Saprissa atraviesa “la noche oscura del alma” (San Juan de la Cruz). Pues bien, seré “moradillo” cuando mi cuadro pierda, y “moradazo” cuando gane. No estoy obligado a la objetividad: no soy periodista, sino pianista y escritor. Pero mi conocimiento del fútbol es vasto, y en mi obra literaria se cuenta un libro titulado “Los registros imaginarios del fútbol”: un opúsculo de 664 páginas. Los cretinos que me acusan de no saber de fútbol no serán siquiera capaces de entenderlo. Saldrá a la luz muy pronto. Ahí veremos quién sabe, y quién no sabe sobre el tema de marras.