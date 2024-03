Sofía Varela explota contra Saprissa: ‘Entre más lejos estén todos de mí, mejor’

Sofía Varela fue una de las salidas más sonadas del Saprissa Femenino. La delantera había regresado al conjunto morado recientemente, porque era el club de sus amores; sin embargo, de forma sorpresiva no continuó con las tibaseñas, lo que provocó una decepción muy fuerte en ella, y hoy no quiere saber nada del cuadro saprissista.

En enero de este año, Saprissa renegoció condiciones con algunas de sus jugadoras más reconocidas como Gloriana Villalobos y Priscilla Tapia; también decidió prescindir de figuras importantes como Kenyi Villalobos, Sofía Varela, Mariana Benavides y María José Morales.

Sofía Varela se integró al plantel de Dimas Escazú hace tres semanas. Fotografía: Dimas Escazú

Varela sufrió tanto con el golpe que le dieron en la Cueva, que se tomó dos meses para desintoxicarse de la situación. También no tenía claro si quería seguir jugando, aunque al final, hace 15 días, decidió vincularse al proyecto de Dimas Escazú.

“A la afición morada le puedo decir que no tengo queja. Los que estuvieron apoyando al femenino siempre estuvieron ahí. Ahora, con la institución, lo que puedo decir es que, entre más lejos estén todos de mí, mejor”, sentenció.

-¿Por qué?-

“Porque cuando una institución tiene las condiciones y puede aportar y no lo hace, es porque es mediocre. Para ellos, siempre y cuando el equipo masculino esté bien, pues el femenino será un requisito”, puntualizó.

Sofía quedó con una percepción muy negativa de lo que pasa en Costa Rica; de hecho, su idea es mantenerse en Dimas, pero ella aspira a volver al balompié internacional lo antes posible. La negociación con las escazuceñas dejó en claro que, si se da una oportunidad, ella puede irse totalmente libre.

“Más allá de decepcionada, es evidente que acá no se trabaja bien; hay un retroceso completo de todo lo que se había logrado”, mencionó.

Al consultarlo sobre dónde nota las fallas, la jugadora externó:

“Acá, las jugadoras primero nunca han vivido de esto, ahora menos. Los clubes no dan los apoyos que estaban dando hace poco y es muy difícil jugar por amor; y ya no estamos dispuestas a esto. Nosotras, que tenemos responsabilidades, no podemos hacerlo”, dijo.

La atacante fue más allá y añadió que la parte de competitividad del torneo nacional está muy golpeada, porque solo un equipo es el que gana.

“¿Es eso bueno para la Selección Nacional? ¿Qué pasa si solo un equipo compite? Antes, los equipos estaban arriba, intentaban competir dos o tres; ahora, solo es uno”, expresó sobre el dominio de Alajuelense, que ya llegó a seis cetros seguidos.

Varela dio a conocer que en Dimas, por ejemplo, se encontró con un muy buen proyecto porque tienen a jugadoras que han sido figuras como María Fernanda Figueroa y Cristel Sandí, por lo que tiene la expectativa de competir.

“Personalmente, estoy muy tranquila; tengo tres semanas de trabajo. Estoy enfocada en lo mío. Aporto al equipo. Si me preguntan, creo que tenemos el plantel para hacer un buen torneo”, evaluó.

En la primera jornada, Dimas ya dio un aviso al vencer 1 a 0 a Sporting, club que ha llegado a las finales con Alajuelense últimamente.

Al consultarle a la deportista si todavía siente motivación por continuar jugando, concluyó:

“Yo me di mi tiempo, estuve casi dos meses haciendo gimnasio y dejando ir todo lo del fútbol; ahora me siento muy tranquila con lo que hice. Lo de Saprissa, más allá de dolor, es decepción por la institución; pero no es de extrañarse. Eso ha pasado y seguirá pasando. La institución solo vela por el bien de ellos”, finalizó.

La Nación buscó al Deportivo Saprissa, por medio de su departamento de prensa, para conocer la posición del club respecto a las declaraciones de Varela, pero no se obtuvo respuesta a un correo enviado a las 3:40 p. m.