¿Qué pasa con el Saprissa Femenino?

Saprissa Femenino hace ajustes presupuestarios que inciden en el plantel. El equipo morado en la actualidad no tiene en su planilla nombres que fueron claves en la última campaña, aunque no lograron el cetro.

Abigail Sancho, María José Morales, Kenlly Villalobos y Sofía Varela están fuera, mientras que Mariana Benavides, Priscilla Tapia y Gloriana Villalobos están en negociaciones.

De hecho, una de las figuras y delanteras estelares del club como Sofía Varela confirmó que es agente libre y prefirió no hablar sobre las razones del por qué no seguirá en la S. Además, expresó que en este momento duda sobre el siguiente paso en su carrera y no descarta dejar de jugar.

Una futbolista que tampoco continuará en Saprissa es Abigail Sancho, lateral derecha, que de hecho ya entrenó con un nuevo equipo y sería anunciada este jueves como refuerzo.

El gerente deportivo del plantel, Sergio Gila, aceptó que hay un reajuste del presupuesto, pero descartó que los recortes que hacen sean excesivos.

“El proyecto sigue en pie, si hemos hecho ajustes a nivel presupuestario. Estamos enfocados en un cambio estructural a nivel de organización, así que comunicaremos más adelante lo que sucederá”, dijo.

Kenlly Villalobos, por su parte, sí fue clara que no continuará en Tibás, de hecho dio a conocer que su salida se dio por temas de presupuesto y no por bajo rendimiento, según le comentaron en la institución.

“No esperaba la salida, pero la presentía sobre todo por el tema que pasó con Herediano y Pérez Zeledón (el Team cedió su franquicia a Puerto Viejo y las sureñas solo usarán juveniles). Mi salida de Saprissa es por presupuesto, lo que me dijeron fue que por temas de dinero yo no continuaría. Quedaron compañeras que les rebajaron mucho dinero”, aseguró.

Villalobos expresó que ella siempre puso a Saprissa como su prioridad, al punto que rechazó ofertas por mantenerse de morada. La jugadora confesó que también había mucha presión en el camerino ante la ausencia de resultados y esto ya era frustrante.

Las moradas han visto cómo Alajuelense se ha consolidado en seis certámenes seguidos como monarcas nacionales.

“Sinceramente me sentía con mucha frustración porque no ganábamos, ahora me siento tranquila y en paz. Me fui con la frente en alto, porque si me preguntan: ¿Por qué se fue de Saprissa? Pues no fue por rendimiento, sino por un tema de presupuesto”, reflexionó.

La exmorada fue enfática en que ella siente que a la dirección del equipo femenino le faltó ambición.

“Sinceramente, la verdad siento que es un tema de apoyo, porque la Liga son hexacampeonas y vea están contratando. Saprissa no llega a la final y no se contrata nada”, profundizó.

Otra que tiene confirmada su salida es María José Morales, quien recibió la misma información de Villalobos.

“Realmente me tomó por sorpresa la decisión que se tomó, pero eso fue hace ocho días. La salida mía la publicaron hasta el 31 de diciembre, pero sí fue un golpe anímico fuerte, yo había renovado hace cinco meses por año y medio y me citaron de un día para otro para decirme que no seguía”, contó.

Morales sufrió tanto con lo que le dijeron que ya tenía la decisión de acabar con su carrera, pero prefirió digerir con calma lo sucedido.

“Me dijeron que era un tema de presupuesto y reestructuración. Uno se va con cierta tranquilidad por que no era un tema de rendimiento, sino que era presupuesto”, concluyó.

Ambas jugadoras dieron a conocer que estar en los zapatos de las colegas de Herediano, Palmares o Pérez Zeledón (donde se presentaron situaciones similares o desaparecieron los equipos) es muy complejo.

“La verdad desde que se dio lo de Herediano como tal yo hablaba de lo frustrante de la situación. Me generó preocupación que un equipo desapareciera de la noche a la mañana, se dio lo de Pérez y la preocupación aumentó. Al final estar en los zapatos de ese montón de compañeras, lo termina de golpear a uno. Ese pequeño avance que tuvimos en el fútbol femenino fue un retroceso muy grande”, acotó Morales.

Antes de firmar con Saprissa meses atrás, Mariana Benavides y Sofía Varela rechazaron ofertas de Alajuelense y se vincularon al club morado pues era mejor en términos económicos. Lo mismo ocurrió con Priscilla Tapia y la propia Benavides con Sporting.

Otros casos

Hay otros casos que todavía no tienen definida su continuidad en Saprissa, pero están en conversaciones, como lo son Priscilla Tapia, Mariana Benavides y Gloriana Villalobos.

En el caso de Benavides, ella tiene dos opciones fuera de Costa Rica, pero si no se concretan aceptaría lo que Saprissa le está ofreciendo.

“Obviamente el torneo no fue lo que esperábamos, porque la institución apuntó a traer refuerzos y competir. En lo personal uno queda con un sinsabor de no poder aportar, pero si continuamos esperamos lograr los objetivos”, explicó Benavides.

La seleccionada nacional fue enfática en que ella es consciente de que el fútbol femenino atraviesa una realidad a la que hay que adaptarse.

Priscilla Tapia, por su parte, dio a conocer que de momento no ha llegado a un acuerdo con la ‘S’, pero se encuentra en conversaciones son Sergio Gila, gerente morado.

“Yo estoy esperando la respuesta de ellos, hay un proceso de negociación. Lo que sí me gustaría es quedarme en Costa Rica porque quiero continuar estudiando, entonces mi prioridad es estar acá”, finalizó.

Tapia externó su preocupación por lo que pasa en la rama femenina.

“Para mí tiene que darse una reunión general y que se comience a negociar y se busque la asesoría del torneo de México por ejemplo. Siento que la misma prensa nacional no nos ayuda, todo entra por los oídos y el 2023 fue muy cargado, difícil, tuvimos que lidiar con mucho. Sería bueno retroceder un paso, pero no desaparecer la disciplina. Que desaparezca sería una debacle”, añadió.

Del lado de la institución, Gila fue claro en que espera mantener una continuidad del proyecto actual.

“Queremos darle continuidad al trabajo que se venía haciendo, ahora sí que es verdad que hay gente representativa en Saprissa que costó mucho que viniera y la intención es que sigan, pero ya anunciaremos lo que pasa más adelante. Tampoco tenemos nada claro porque la competición en femenino inicia hasta finales de febrero, así que hay tiempo para tomar decisiones. Ahora sí queremos cierta continuidad y cambiar la estructura del fútbol femenino”, pronunció.

Sobre quien tomará el puesto de Luis José Herra, el dirigente dijo que ya está definido y es un hombre de la casa.

Colaboraron: Milton Montenegro y Fanny Tayver.