Selección de Costa Rica busca juveniles ticos por el mundo y sigue la pista a 90

A nivel mayor son pocos los ticos que destacan con regularidad en diferentes ligas del mundo y aún vivimos del recuerdo de aquella generación del Mundial del 2014 que se instaló en torneos top de Europa. La urgencia por nuevos talentos es total en la Selección Nacional y es por esto que se colgó el rotulo de “se buscan juveniles”.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) se lanzó a rebuscar opciones en cualquier lugar del orbe y les sigue la pista a 90 futbolistas que tienen nacionalidad tica o vínculo con el país. Algunos ya estuvieron en procesos menores, pero muchos de ellos no pasaron por la Sele y hasta hay quienes deben hacer sus trámites para sacar el pasaporte nacional.

Claudio Vivas, director deportivo de Selecciones Nacionales, está a cargo del tema y junto con su equipo de trabajo tienen nombres en carpeta para intentar convocarlos en los próximos meses. El torneo Esperanzas de Toulon (4 al 18 de junio) sería un excelente laboratorio para ver a algunos de ellos.

Gino Vivi dio el salto del fútbol universitario de los Estados Unidos, a Los Ángeles Galaxy, de la MLS.

“Estamos buscando jugadores por todos lados. Buscamos hacer una lista alternativa para ir a Toulon, que es un torneo que pedí para que el profesor Luis Fernando Suárez tenga más alternativas a futuro... Estamos manejando cerca de 90 jugadores en el mundo, pero hay más. No nos queremos quedar solo con los jugadores del torneo local”, manifestó Vivas.

¿Quiénes son algunos de esos jóvenes que ven con lupa?

El director deportivo dio detalles y habló en particular de ciertos talentos que le llaman la atención:

Damián Rivera (20 años), del New England Revolution de la MLS.

Gino Vivi (22 años), de Los Ángeles Galaxy de la MLS.

Cameron Johnson (19 años), del Inter de Miami de la MLS.

Elian Quesada (18 años), del Arsenal de Inglaterra.

Santiago van der Putten (18 años), del Betis de España.

Ricardo Peña (18 años), del Betis de España.

Amferny Arias (23 años), universidad Estados Unidos.

Timothy Arias (18 años), universidad Estados Unidos.

Eso sí, tampoco es que por militar en el exterior tienen lugar fijo en la Sele. Lo cierto es que a Toulon se piensa llevar a un combinado con caras alternativas o que no tienen tanto recorrido en el combinado nacional y así hasta valorar si alguno se gana un cupo a Copa Oro (Costa Rica debuta el 26 de junio).

“Desde hace mucho tiempo estamos siguiendo a Gino Vivi y también hablamos con el Inter de Miami para soliciar a Cameron Johnson (19 años) para llevarlo a Toulon... Está Elian Quesada, pero actualmente está lesionado... Nuestro trabajo es de todo el día y siguen apareciendo cosas y no queremos quedarnos fuera”, agregó Vivas.

El jugador Elian Quesada juega con el Arsenal y es uno de los futbolistas que sigue la Federación Costarricense de Fútbol para integrarlo a los procesos de selecciones. (Cortesía)

Trámites y apertura a pruebas Copiado!

No todos los ticos que están bajo la lupa de la Fedefútbol y militan en el exterior tienen su papeleo al día para jugar con Costa Rica, pues hay casos puntuales como el de Damián Rivera, quien incluso jugó con el combinado juvenil de Estados Unidos, pero al parecer su deseo es representar a la Nacional.

“Damián Rivera está siendo observado y queremos traerlo lo antes posible, porque no tiene sus papeles costarricenses... Damían tiene la voluntad de jugar con Costa Rica, estamos en contacto con su mamá, su agente y el director deportivo del New England. El tema no es sencillo, porque no tiene papeles y es una ilusión ligera mía que pueda subir al avión a Toulon, pero sin papeles, no se podría”, explicó Claudio Vivas.

La mayoría de nombres que mencionó Vivas podrían recibir un chance para que se muestren en Toulon e igual están en carpeta un arquero que milita en Suiza y otro futbolista que salió de las visorías que se efectuaron en Nueva Jersey.

“Hemos contactado un arquero que juega en la cuarta categoría de Suiza, es de apellido Saborío y vendrá para verlo en mayo. También hicimos una prueba en Nueva Jersey donde encontramos tres chicas y un chico y serán invitados a participar por acá”, añadió el director deportivo de Selecciones Nacionales.

Tanto el técnico Luis Fernando Suárez, como el propio Vivas están abocados a descubrir alternativas que no se tienen en el radar. Suárez ha demostrado que no tiene problemas en probar y por algo en su gestión suma 102 convocados.