Caso cerrado: tico de la Juventus no responde ni en español ni en italiano invitación a jugar con Costa Rica

El nombre de Joseph Nonge empezó a sonar con fuerza en Costa Rica y hasta en la Selección Nacional se hablaba de él. Apenas tiene 17 años, pero incluso el técnico Luis Fernando Suárez y el Director de Selecciones Claudo Vivas lo tienen bien referenciado. El gran problema con el futbolista de la Juventus es que dejó ‘en visto’ a todos.

Pese a que le enviaron mensajes en español y hasta en italiano, no responde su WhatsApp, tampoco llamadas y en la Federación no lograron llegar a él a través de allegados. Es más, Vivas asumió el tema directamente y nada.

“Les voy a contar todo lo que hice en estos cuatro meses que tengo acá sobre el tema del muchacho de la Juventus. Hablé con la gente de la Juventus, hablé con jugadores actuales de la Juventus, hablé con un exfutbolista de la Juventus para tratar de llegarle al jugador. Luego conseguí el contacto del jugador y nunca respondió a mis mensajes”, contó el Director Deportivo.

Joseph Nonge juega en la Juventus y tiene nacionalidad costarricense, por lo que en la Selección Nacional buscan convocarlo, pero no tienen respuesta del futbolista.

Tal vez para algunos no es familiar el nombre de Nonge, sin embargo es un jugador con mucha proyección. Este volante participa en la Serie C del fútbol italiano, con la Juventus sub-23. Además, tiene tres nacionalidades y ya participó con Bélgica a nivel Sub-17.

Justo el ser seleccionado del conjunto belga hace que sea mucho más complejo que vista la camiseta de la Tricolor. De igual manera, el caso parece estar cerrado, porque el mediocampista no muestra interés.

“Él me dio a entender, a través de todas las personas que he contactado, que prefiere jugar para Bélgica. Recordemos que tiene triple nacionalidad: la de Bélgica, la de Congo y la de Costa Rica. La realidad es que pese a que nunca respondió, tiene otra realidad y es que ya jugó con la Sub-17 de Bélgica y para jugar con los ticos tendría que anunciar en FIFA que renuncia a Bélgica”, detalló Vivas.

El dirigente añadió: “la situación es poco viable, primero porque no tenemos una respuesta inmediata del futbolista, y luego porque por todo lo que hace en sus redes sociales y demuestra es que su inclinación es seguir jugando para Bélgica. Incluso, no dejo de escribirle todos los días y hasta le pedí a mi hijo, que habla italiano, que le mandara un mensaje por si no me entendía el español, pero nunca respondió”.

Desde la Fedefútbol seguirán insistiendo, porque un talento como este, con nacionalidad tica, con solo 17 años y 1,84 metros de estatura, en un equipo como la Juventus, no surge todos los días. De igual forma, si tan siquiera responde, es imposible.