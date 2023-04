¿Jugará Keylor Navas la Copa Oro con la Selección Costa Rica?

Aún faltan dos meses para que la Selección de Costa Rica empiece su participación en la Copa Oro, pero hay una pregunta que desde el 2013 se hizo recurrente previo a este certamen: ¿Keylor Navas estará entre los convocados y jugará el torneo del área?

La última vez que Navas disputó esta competencia regional fue en el 2011 y luego se perdió las ediciones del 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021. Lesiones, operaciones, permisos especiales para resolver su futuro y hasta traspasos a otros equipos impidieron que estuviera en el arco de la Nacional.

Sin embargo, pareciera que finalmente para el 2023 se dará su regreso a este campeonato o al menos es lo que se puede interpretar de las palabras de Claudio Vivas, Director Deportivo de Selecciones Nacionales de la Federación Costarricense de Fútbol.

Keylor Navas no fue convocado para los partidos de Costa Rica ante Martinica y Panamá, de la Liga de Naciones de Concacaf. El tico no está con la Selección desde el Mundial de Qatar. (FIFA)

“Un trato diferente, para él no. Keylor Navas es una figura muy representativa para nosotros y la idea es tratar de tenerlo en la Copa de Oro, en los fogueos y que sea nuestro arquero. A partir de ahí, lo que puedo decir es que recibe el mismo tratamiento de todos”, señaló Vivas.

La Tricolor tendrá dos amistosos previos en junio y después viajará a Estados Unidos para medirse a Panamá el 26 de junio, a El Salvador el 30 de junio y ante otro adversario por definir.

Según el Director Deportivo, Keylor estaría en todo ese proceso. Sin embargo, hay que recordar que el Halcón está a préstamo en el Nottingham Forest de Inglaterra y debe regresar al PSG de Francia, dueño de su ficha. No deja de ser incierto en qué circunstancias estará llegado el momento.

Si bien, en la Fedefútbol recalcaron que no hay un trato especial para nadie, también señalaron que hay negociaciones con los equipos y más de este nivel.

“Muchas veces nos encontramos en que los clubes no acceden y es parte de una negociación. También los jugadores tienen competencias en el medio y la cercanía de un partido de Selección hace que muchas no se convoquen, para luego generar una próxima convocatoria en un torneo que sea más conveniente. A lo mejor es preferible que no venga a un amistoso, pero que sí juegue la eliminatoria”, agregó Vivas.

Es decir, por ahora la lista de posibles convocados tiene a Navas para la Copa Oro; sin embargo, hasta no verlo en el torneo, mejor no garantizarlo.