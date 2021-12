Saprissa y Santos con poca suerte en sorteo de Liga de Campeones de Concacaf

Saprissa y Santos ya conocen a sus rivales en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022. La suerte no estuvo del lado de los ticos, ya que los morados se verán las caras con los Pumas de México, mientras que los guapileños chocarán con el New York City FC.

Los aztecas fueron semifinalistas en la última edición de la Liga MX y por todos es conocido el poderío y el nivel de los clubes que integran este campeonato. Mientras que los neoyorquinos se acaban de consagrar como campeones de la MLS Cup 2021.

La última vez que un equipo mexicano no se dejó este certamen de Concacaf fue precisamente cuando los Pumas cayeron ante los tibaseños en el 2005 y a la postre, la S se dejó el tercer puesto en el Mundial de Clubes. Este precedente hace que los universitarios respeten al Monstruo, pese a que ya pasó mucho tiempo.

“Estamos felices, con la ilusión de hacer un gran torneo porque representa mucho para nosotros... Sabemos que Saprissa está acostumbrado a este tipo de competiciones, todos los años está presente y su técnico, Iñaki Alonso, es alguien que conoce mucho de estas competencias, así que será un lindo juego y un roce internacional muy importante que no queremos dejar pasar”, destacó Andrés Lillini, timonel de los mexicanos.

Saprissa quedó fuera de los cuartos de final de la Liga Concacaf ante el Comunicaciones de Guatemala. (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, el estratega saprissista reconoció previo al sorteo que de momento no se fijaba mucho en lo que pasara en el torneo del área, ya que su mente está enfocada en la final que iniciará este jueves ante Herediano (6 p. m., en la Cueva).

“Sinceramente, no pienso o en realidad no tengo tiempo para pensar en la Concacaf. Conozco el torneo, pero lo que me ocupa es la final que estamos por disputar”, dijo Alonso

Hay que recordar que ni los morados, ni los santistas llegaron a la final de la Liga Concacaf (certamen previo), sino que los eliminaron en los cuartos, pero pese a quedarse en el camino accedieron a la competencia más importante.

Caso contrario a lo que vivió Alajuelense, que se despidió en la primera ronda y por ende, no tuvo ninguno de los cupos para el campeonato que da un espacio al Mundial de Clubes y que iniciará en febrero del 2022.

Fechas destacadas del certamen:

Octavos de Final: 15-17 de febrero (partidos de ida) y 22-24 de febrero (partidos de vuelta).

Cuartos de final: 8-10 de marzo (partidos de ida) y 15-17 de marzo (partidos de vuelta).

Semifinales: 5-7 de abril (partidos de ida) y 12-14 de abril (partidos de vuelta).

Finales: 26-28 de abril (ida) y 3-5 de mayo (vuelta).