Iñaki Alonso se abre y cuenta el carrusel de emociones que vive desde que asumió Saprissa

Apenas si tiene un mes en Costa Rica, de un momento a otro dejó su natal España para aventurarse a un país desconocido y a una liga que tampoco le era familiar y de la que sabía poco. Sin embargo, pese a que solo acumula siete partidos al frente de Saprissa, Iñaki Alonso está en la final del Torneo de Apertura 2021 y previo al duelo con Herediano de este jueves en la Cueva (6 p. m.) se abrió para contar el carrusel de emociones que vive.

¿Cómo vive personalmente todo este trajín de salir de España, llegar a un Saprissa con problemas, tomarlo y estar a las puertas de ganar un título?

Los entrenadores somos conscientes de que tenemos que tener la maleta preparada, debemos estar actualizados y listos cuando no estamos dirigiendo y nos llaman. Cuando te llaman, se da una oportunidad como esta, se tiene que dejar todo y cruzar el charco, no puedo mentir, se genera incertidumbre. Al final, no se conoce el país, el medio, la liga, la cultura, la identidad y el país.

”Sin embargo, todo esto hace que uno esté alerta, se adapte mejor y crezca en todas las facetas de la vida. He tenido la suerte de entrar con el pie derecho, es un gran club, un gran camerino y eso me hace ser muy optimista para intentar ganar la 37″.

¿Dónde pone a este Saprissa en su experiencia como entrenador?

Saprissa está en un punto máximo en mi carrera y en lo que he vivido en todo. Desde antes de venir me hablaban que era un club muy grande y de verdad que uno como entrenador se siente importante y realizado, porque se representa a una gran institución, tiene una afición tremenda que hasta asusta positivamente.

Liga vs Saprissa Final Iñaki Alonso, técnico de Saprissa, apenas tiene siete partidos al mando de los morados, pero ya está en su primera final. El español busca el título del Apertura 2021. (JOHN DURAN)

¿Cómo ha notado el fervor del aficionado morado?

Tengo la suerte de estar en Saprissa, de tener un camerino muy importante y para mi los principales protagonistas en estas ocasiones muchas veces son los que quedan en la banca, los que quedan fuera y no pueden estar, porque están sumando mucho. Luego está el saprissismo y me sale una sonrisa de satisfacción y felicidad, porque el ambiente en las salidas de los hoteles, al llegar al estadio y durante los partidos es precioso.

”Trato de disfrutar todo este ambiente, porque me llena y es algo que cualquier entrenador quiere vivir en su carrera y en su día a día”.

¿Es consciente de lo que ha generado su trabajo en pocos días?

Por el día a día que llevo, pues no soy tan consciente de la aceptación que puede haber. Tengo redes sociales y las uso, pero luego me alejo un poco de esto. Igual, el fútbol profesional se maneja por resultados y si se gana, todo bien, pero si se pierde, todo es negativo y el entrenador, como máximo responsable, es el que sale señalado. Trato de mantener el equilibrio y que mis jugadores tengan muchísima confianza para sacar los partidos”.

Los últimos nueve técnicos de Saprissa campeones fueron nacionales y de la casa morada, es más, desde 1995 un entrenador extranjero no levanta un título con la S. ¿Qué significaría para usted lograr esto?

Lógicamente que es una posibilidad alcanzar el campeonato, pero la realidad en este momento es que no hemos disputado ni el primer partido. Cuando se coge un proyecto como el de Saprissa y de la forma tan acelerada como lo hice, pues uno se concentra solo en el día a día y en el momento.

”Trato de disfrutarlo, porque hay mucha presión y mucho estrés con partidos muy seguidos. Ojalá se de, intento ponerme a la altura de las exigencias del club y del fútbol tico y me enfoco en trabajar mucho con mi equipo”.

¿Cómo ha manejado la parte física del equipo con tantos partidos en tan pocos días?

Lo más importante en los partidos y en todas las situaciones que se dan es que los jugadores entiendan el plan de partido, el juego y que emocionalmente estén preparados. Tengo mucha confianza en lo trabajado, en la planilla y en lo que hemos trabajado, pero no solo con los que más han jugado, sino con todos.

”Nos preocupamos mucho por la recuperación, pero luego lo más importante es cómo hace las cosas el equipo en el campo”.

¿Qué novedades hay sobre los lesionados Mariano Torres y Carlos Villegas?

Mariano va a entrenar este miércoles y vamos a esperar hasta última hora, porque es un jugador que nos aporta muchísimo en el camerino, tienen mucha calidad y talento, así como una gran personalidad. Mientras que Villegas también entrenará y está en una condición similar a la de Mariano, pero lo bueno es que no se dio una rotura (muscular) que es lo que pensábamos al inicio.

¿Cómo sorprender a un equipo que enfrentó hace tan poco tiempo?

A estas alturas lo normal es que no se den tantas sorpresas. Lo que tenemos claro es que al igual que el rival, tenemos la confianza de saber dónde hacerle daño y para eso entrenamos y preparamos todo. Se trata de poner en el campo las virtudes y minimizar las debilidades.

¿Cuáles serán las claves para ganar este partido?

Hablar de claves en estas instancias pues no lo sé... Me enfoco en mi equipo, el análisis de Herediano ya estaba hecho y lo que pretendo es que manejemos varios registros del juego, partir de un convencimiento y estar preparados para ir por esa copa con determinación

¿Cómo describe a Jeaustin Campos?

No tengo argumentos para emitir una valoración del técnico de Herediano, porque me he enfrentado con él un par de veces, he visto algunos partidos, pero hasta ahí. Si tengo la oportunidad de seguir acá, tendré más tiempo y más partidos para emitir un juicio sobre él.

¿Qué tipo de duelo imagina desde el banquillo?

Los protagonistas son los que están en la cancha. Los entrenadores preparamos el partido en la previa y luego solo queda ver el juego, interpretarlo y encontrar soluciones para que mis jugadores las ejecuten y podamos ganar.

¿Qué análisis hace del trabajo de Marvin Angulo?

He dicho en otras ocasiones que no voy a descubrir a Marvin Angulo, porque todo Costa Rica conoce lo que es y la clase de jugador que es.

”Le digo a mis jugadores que no tengo que dar confianza, el jugador es el que debe demostrar día a día que está listo, no puede bajar los brazos o rendirse, sino dejar ver que está tocando la puerta Si el técnico no lo observa, los propios compañeros lo harán notar en los entrenamientos.

”Igualmente, no estoy satisfecho con Marvin Angulo, porque sé que puede dar mucho más, nos puede dar muchísimo más en todas las facetas del juego, porque tiene lo necesario y un gran nivel. Se lo dije el martes, quiero más de él”.

¿Qué expectativas tiene del rival de la Concacaf?

Sinceramente, no pienso o en realidad no tengo tiempo para pensar en la Concacaf. Conozco el torneo, pero lo que me ocupa es la final que estamos por disputar.