Saprissa y Alajuelense lo saben: clásico es clásico

Clásico es clásico y a pesar de que el pulso 343 entre Saprissa y Alajuelense cae muy temprano en el torneo, el duelo pactado para la noche de este viernes no deja de ser atractivo por múltiples razones.

La principal es esa eterna rivalidad entre los equipos que congregan las aficiones más numerosas del país.

Ningún morado querrá perder frente a la Liga; mientras que ningún rojinegro quiere ver a su equipo caer contra la ‘S’.

“Un clásico es un partido diferente, de niño uno soñó con disputar ese tipo de partidos y ahora que uno está ahí lo disfruta al máximo, sabiendo que se van a enfrentar los dos equipos y sabiendo que uno es parte de la fiesta. Es disfrutar el partido con responsabilidad y tratar de hacer las cosas bien”, expresó Johan Venegas.

Ese criterio lo comparte el saprissista Youstin Salas, al decir en Columbia: “Yo ya he jugado dos clásicos, si no me equivoco y son otra cosa, se siente una vibra muy chiva. Entonces afrontarlo de la mejor manera, con mucha responsabilidad y es bonito jugar un clásico, más en Saprissa, que es con nuestra gente y todo”.

Desde que la ‘S’ sacó las entradas a la venta era muy fácil intuir que habría llenazo. Los boletos se agotaron muy rápido y es parte de esa efervescencia que tiene el clásico en sí.

Por más que parezcan frases trilladas que se dicen en uno y otro bando, definitivamente son partidos distintos y que en este ocasión en particular demostró que para la afición, no importa si es tan pronto en el torneo, cuando aún no es una instancia decisiva.

El clásico de igual manera tiene relevancia, porque un marcador abultado cambiaría por completo la atmósfera alrededor del equipo que pierda, dando pie a las dudas.

Muchas veces se han presentado clásicos con un equipo que anda mejor que el otro y eso no necesariamente de reflejó en la cancha o en el resultado. O sí pasó.

Para esta ocasión, las fuerzas parecieran ser muy parejas no solo por lo que dicta la tabla en las primeras cuatro fechas, con tres victorias y un empate para cada uno.

Está en juego ese primer lugar. Ambos contabilizan diez puntos y la Liga es líder por diferencia de goles.

La cita convoca a un Saprissa que se presenta como el equipo al que ningún rival le ha podido anotar en este torneo y a un Alajuelense que es el cuadro más contundente en este arranque, con 12 anotaciones en cuatro partidos.

“Va a ser un juego muy difícil, la Liga viene con una buena racha, juega bien. Nosotros estamos en casa, por ende tenemos que salir a ganar y no va a ser fácil. Entonces yo creo que será un partido muy abierto, de muchas emociones y ojalá se nos den los tres puntos, que es lo que queremos, ir por ese liderato”, apuntó Youstin Salas.

Johan Venegas es del criterio que a lo interno de la Liga da confianza ver como el equipo está generando opciones de gol y que está llegando mucho al área rival.

“Eso es importante en el fútbol. Sabemos lo que tenemos que hacer en el partido y que somos un equipo muy ofensivo que le gusta ir a buscar el partido desde el primer momento”, subrayó Venegas.

Alajuelense tiene un estilo distinto. Es la mano de Andrés Carevic y ya eso genera que en el bando morado tomen previsiones, porque hay partidos que quedaron en los registros históricos de uno y otro bando que no se olvidan.

“El profesor le gusta siempre buscar el marco rival, ya sea jugando de local, o de visita, pero lo que quedó atrás, ya pasó. Este es un partido nuevo, una historia nueva”, aseguró Venegas.

Y agregó: “No vamos a ganar solo por presentarnos ahí, hay que trabajar el partido, tenemos que ser obendientes durante los 100 minutos de juego que se vayan a disputar, porque Saprissa en su casa es muy fuerte, pero queremos ir a buscar la victoria”.

Hay mucho en juego. Si bien es cierto, en la tabla se reflejan tres puntos, uno, o ninguno, es clarísimo que el clásico es más que eso.

Lo saben en Saprissa y también lo tienen claro en Alajuelense. Ese duelo en el banquillo entre Jeaustin Campos y Andrés Carevic resulta interesante.

Si bien es cierto, ellos no juegan, son las mentes maestras para mover a los equipos en la cancha.

Es uno de esos partidos que nadie se quiere perder y que generan expectativas sobre tantas cosas que pueden pasar.

¿Jugará Esteban Alvarado? ¿Será el primer partido como titular del contención argentino Dardo Miloc? ¿Hará cambios Andrés Carevic? ¿Aparecerá en lista Christian Bolaños?

Tanto en Saprissa como en Alajuelense hay una férrea lucha por ganarse un puesto, por no ceder terreno, por estar en ese partido que nadie se quiere perder jamás, sea en la fecha uno o en una final.

“Mi esposa me dice: ‘¿Por qué no juega?’. Y yo le respondo: ‘Mi amor, es que está muy duro, está muy difícil, venimos ganando, el equipo es muy competitivo, hay mucha competencia y entonces es bonito y a uno le gusta la competencia sana. Cualquiera que entre lo hará de la mejor manera”, mencionó Youstin Salas.

Hasta da para ponerle una pizca de picante desde los días previos. A principios de semana, el preparador físico de Alajuelense, Juan Carlos Herrera habló de cosas extradeportivas, en alusión al arbitraje, que en clásicos en Tibás “benefician al equipo de casa o que perjudican a la Liga”.

Jeaustin Campos respondió, al señalar que “no he visto en los últimos clásicos algo tan evidente como Juan Carlos lo quiere decir”.

Sobre ese tema, Johan Venegas indicó que lastimosamente en el fútbol nacional no hay VAR y que sería algo que ayudaría muchísimo.

El futbolista de la Liga dijo que lo ideal sería que los dos equipos y el cuerpo arbitral lleguen a aportar y que sea un buen clásico, pero lanzó otro dardo.

“Sabiendo de que sí hay antecedentes en partidos anteriores de que se han visto goles en off side, tarjetas rojas y eso, pero esperemos que esta vez sea diferente y sea un buen partido para el público, para nosotros y reitero, que sea un gran partido”.

El primer clásico de este torneo entre Saprissa y Alajuelense empezará este viernes a las 8:15 p. m.