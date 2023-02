Preparador físico de Alajuelense enumeró errores arbitrales a favor de Saprissa en clásicos

Desde hace un par de semanas, Alajuelense había programado un Media Day (día para medios de comunicación) en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para mostrar cómo es que opera la parte deportiva del club, con los equipos masculinos y femeninos.

La actividad empezaba a las 8:30 a. m., pero en realidad, la atención arrancó desde antes, con los medios que tenían programas en vivo a primera hora.

Es por eso que antes del entrenamiento del primer equipo, el preparador físico Juan Carlos Herrera tuvo una participación en Columbia Deportiva y ahí calentó el clásico.

“Por encima de lo que nos corresponde, sea en el CAR con todo lo que conlleva el liguismo, en este caso enfrentar a Saprissa y lo digo muy a título personal, por encima de ocuparnos en detalles y en cositas, a mí me preocupa mucho que en los últimos cuatro o cinco partidos cuando visitamos al Saprissa ha habido cosas extradeportivas que benefician al equipo de casa o que perjudican a la Liga como tal”, aseguró Juan Carlos Herrera en ese espacio.

Fue un comentario que nació de él, porque ni siquiera correspondía a alguna pregunta que le hicieran.

“Esperemos que en esta ocasión, hablo meramente del arbitraje, estén a la altura de un clásico nacional para que no nos beneficien ni beneficien al otro equipo, pero sí que pasen en el buen sentido desapercibidos para que en el desarrollo del espectáculo como tal del juego y un clásico, no se vean maltratados”, añadió.

De inmediato, enumeró esos errores arbitrales que a su criterio se han presentado en clásicos en el Ricardo Saprissa.

“Recuerdo una semifinal, en un 3 a 1 que hubo un gol en fuera de juego. Recuerdo que dirigía Andrés Carevic. Recuerdo con (Albert) Rudé una expulsión de Bernald Alfaro que no era para roja. Y la última con Fabián Coito también recuerdo gol en off side del central de ellos y un penal sobre Johan Venegas cuando íbamos 0 a 0 que no pitaron”, afirmó Herrera.

¿Pasa más jugando en Tibás? “Desde que estoy aquí, sí”, respondió de manera contundente.

“Y me puedo remontar aquí a algunas polémicas en el Morera Soto también, penales no pitados, pitados, si gol o no gol, etcétera. Pero sí, cuando visitamos el Ricardo Saprissa he sentido una diferencia con los silbateros”.

A raíz de eso, aseguró que el cuerpo técnico de Alajuelense le insiste a sus futbolistas que se dediquen a jugar y que siempre traten de hacer lo suyo.

“Entendemos que son los que mandan (los árbitros), no se puede hacer nada. A veces da impotencia, da mucha cólera vulgarmente hablando, pero es justamente lo que se les indica, que nos dediquemos nosotros como decía nuestro gran capitán, Bryan Ruiz: si cometen un error nos toca hacer un gol o dos, más goles, para evitar que se sobreponga el error arbitral.

”Pero claramente es más difícil, más complicado jugar contra el rival, jugar contra uno mismo y algo más. Ojalá que esta vez ni nos demos cuenta de que había un cuarteto por ahí”.

Juan Carlos Herrera mencionó que hay grandes árbitros en el país y hasta puso algunos ejemplos.

“Pedro Navarro, (Juan Gabriel) Calderón, el mismo (Ricardo) Montero, se me va algún nombre de los nuevos... (Benjamín) Pineda, que si se dedican como nosotros a hacer lo que les corresponde, creo que están muy a la altura de cualquier partido. Incluso los toman en cuenta para los partidos internacionales en Concacaf. Claramente tienen la capacidad para llevar un juego de estos”.

El clásico entre Saprissa y Alajuelense será este viernes, a partir de las 8:15 p. m., en el reducto morado.