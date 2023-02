Jeaustin Campos mira los triunfos de Andrés Carevic más que sus derrotas

Saprissa está listo para jugar el clásico, pero para Jeaustin Campos, técnico de los morados, es muy pronto para encarar este compromiso, apenas en la fecha cinco del Torneo de Clausura.

Aparte del duelo ante Alajuelense, Campos se refirió a la llegada de Esteban Alvarado, de quien dijo tiene claro que el titular en el arco hoy es Kevin Chamorro.

Además se refirió a las declaraciones de Juan Carlos Herrera, preparador físico de la Liga, quien el martes enumeró algunos errores arbitrales, que según él, favorecieron a Saprissa en los últimos clásicos disputados en el Estadio Ricardo Saprissa.

¿Cómo está Esteban Alvarado para empezar a jugar?

Debo conversar con él, sé que ha estado en movimiento, pero no sé cuánto y además hablar con Róger (Mora) para conocer el instante en que esté a punto de competencia. A hoy, Chamorro (Kevin) es el titular y se lo ha ganado a pulso.

Hablé por teléfono con Esteban (Alvarado) y él es consciente que Chamorro es titular y eso lo tiene claro.

Siempre se ha hablado del carácter y conducta de Esteban Alvarado. ¿Eso podría repercutir en el camerino?

Todos conocemos su temperamento y de manera positiva, Esteban posee una actitud agresiva, es muy competitivo, es un luchador y ganador. Si un jugador se entrega al máximo por un equipo en detrimento de otro, entonces que lo venga a hacer aquí también; por ahí va el profesionalismo. Sé lo competitivo que es y por eso estuvo muchos años en Europa, lo conozco y es un líder en el camerino, es de los que en alguna situación, es de los primeros en salir a dar la cara. Prefiero bajarle un par de rayitas a alguien y no tener que subirle el volumen.

¿Qué pesó para contratar a Esteban Alvarado?

Lo dije antes, es un futbolista que ha ganado muchas cosas y haber estado muchos años en Europa no es cualquiera que lo consigue. Él está claro a lo que viene, conoce mi estilo y mi forma de llevar un camerino. Sé lo competitivo que es y lo otro que se menciona de carácter, eso sale sobrando. Lo veo muy ilusionado y parece que nos va a ayudar mucho en el camerino.

¿Usted cree, como dijo Horacio Esquivel, que Alajuelense es un equipo predecible?

No es predecible, pero todos los equipos tenemos un patrón de juego y podemos ser predecibles en el sistema o la manera de jugar. Todos tenemos ciertos grados en que tenemos un patrón definido de juego y sobre eso los rivales nos van a cuidar nuestras cualidades en la ofensiva y defensiva.

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa. (José Cordero)

¿Qué piensa de lo que expresó el preparador físico de Alajuelense, que los últimos clásicos en el Saprissa se resolvieron a favor de ustedes por situaciones extradeportivas?

A Juan Carlos lo conozco, es una gran persona y profesional; es más, lo considero mi amigo, pero lo que hemos vivido nosotros últimamente con el arbitraje, es para que estuviéramos saliendo con suero del hospital.

Yo no he visto eso (lo que afirmó Juan Carlos), en mi historial en clásicos he contado con la gracia de Dios de tener situaciones que se han dado polémicas pero no algo tan complejo y espero no tenerlo a favor ni en contra.

No sé, me parece que ustedes (prensa) no replicaron nada de eso, entonces como que no hay lo que dice.

Yo podría decir que Kendall (Waston) es el más sancionado en el área en los tiros de esquina a favor, le han sacado más amarillas a él que a ningún otro, cuando los rivales parece que quieren un souvenir de él. Yo podría hablar de los penales que no le pitan, o las faltas a otros de mis jugadores, pero espero que el viernes al árbitro que le toque que vaya bien iluminado y haga un buen trabajo. No he visto en los últimos clásicos algo tan evidente como Juan Carlos lo quiere decir.

¿Podría darse alguna sorpresa en el clásico del viernes?

Primero creo que el clásico se jugó muy rápido y sorpresas no creo. Todos los equipos están en fase de construcción competitiva y se debe seguir sobre una misma idea. Todos los equipos están así y creo que no están para hacer experimentos en los primeros juegos.

Usted es el técnico que más clásicos ha ganado con Saprissa. ¿Hay algún secreto para lograr leer a los diferentes entrenadores que ha tenido Alajuelense?

Lo veo igual que contra cualquier equipo, la idea y trabajo que tenemos es un estudio exhaustivo de cómo juegan. Hay una labor bien estructurada de cómo analizar al rival en sus aspectos de juego y las individualidades también, pero lo hacemos con todos, me encanta ver los videos, cómo podemos hacerles daño y cómo nos pueden dañar.

¿Qué opina usted de la frase: ningún jugador está por encima de la institución?

Lo dije ahora: para mí un plantel debe tener disciplina, esfuerzo, trabajo y talento. La sana convivencia y buen ambiente del camerino no depende de mí, sino de los integrantes y hasta el momento la gran mayoría lo ha hecho. Si no existiera esa armonía, no se hubiera salido campeón, no tendríamos los números que tenemos. Es muy difícil que un camerino fracturado logre un campeonato.

¿Siente que el clásico es una buena oportunidad para sacarse la espinita por los cinco goles que la Liga de Andrés Carevic le hizo antes a Saprissa?

No y con el perdón que me merecen, eso no me parece muy relevante. Soy técnico de fútbol y me dedico al trabajo con el equipo que estoy y lo importante es ver qué pasa de aquí en adelante. Ya veremos si podemos escribir una historia con un entrenador que viene nuevo y lo veremos el viernes.

¿Qué opinión tiene de Andrés Carevic?

Me parece que es muy buen entrenador, el hecho de haber logrado el campeonato y llevar a Alajuelense con los números que la llevó pese a que después no logró campeonatos, eso habla mucho del entrenador y cómo los futbolistas se han compenetrado y conserva una estructura parecida. Es bonito enfrentarse a alguien que tenga una muy buena capacidad y los números que él posee.

¿A Saprissa le ha costado encontrar un centro delantero? ¿Cuánto le están debiendo en ese puesto?

No lo voy a negar y en eso siempre he tratado de ser honesto y es uno de los puestos que nos están ocupando. Estadísticamente estamos entre los mejores de cara al gol en cuanto a llegadas y eso es inversamente proporcional a la efectividad que tenemos. En el último partido ante Santos tuvimos llegadas claras y bastantes, al final no anotamos y eso lo tenemos en la agenda y se trabaja para estar de cara al gol y viendo si hay un perfil que levanta la mano más que otro.